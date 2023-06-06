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WP: ЦРУ знало о плане Украины по подрыву Северных потоков в 2022 году

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Европейская разведка поделилась с ЦРУ планом Украины по подрыву «Северных потоков» в июне 2022 года, сообщает газета The Washington Post.
WP: ЦРУ знало о плане Украины по подрыву Северных потоков в 2022 году
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что одна из европейских разведывательных служб собрала детали плана и поделилась ими с ЦРУ в июне 2022 года.

Доклад разведки был основан на информации от источника на Украине.

25 мая в МИД России сообщили, что послы Германии, Дании, Швеции были вызваны в МИД России, им заявлен протест из-за отсутствия у Москвы результатов расследований по «Северным потокам».

В российском ведомстве заявили, что Россия продолжит добиваться проведения расследования по диверсиям на «Северных потоках» с обязательным подключением российских специалистов.

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