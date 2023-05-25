Москва продолжит добиваться подключения России к расследованию ЧП на «Северных потоках»

Россия продолжит добиваться проведения расследования по диверсиям на «Северных потоках» с обязательным подключением российских специалистов. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Заявлено о намерении и далее добиваться от властей ФРГ, Дании и Швеции проведения объективного всеобъемлющего расследования диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» с обязательным подключением России», — говорится в заявлении.

Также в МИД сообщили, что послы Германии, Дании, Швеции 25 мая вызваны в МИД России, им заявлен протест из-за отсутствия у Москвы результатов расследований по «Северным потокам».

26 сентября 2022 года компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.