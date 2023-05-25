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В МИД России выразили протест послам Германии, Дании, Швеции

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Послы Германии, Дании, Швеции 25 мая вызваны в МИД России, им заявлен протест из-за отсутствия у Москвы результатов расследований по «Северным потокам».
В МИД России выразили протест послам Германии, Дании, Швеции
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщили в МИД России.

«В МИД России были вызваны послы ФРГ, Дании и Швеции, которым был заявлен решительный протест в связи с полным отсутствием у нас результатов якобы проводимых властями этих стран национальных расследований диверсий на «Северных потоках», — говорится в сообщении.

26 сентября 2022 года компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

18 ноября служба безопасности Швеции сообщила, что данные расследования подтверждают информацию о том, что причиной ЧП на «Северных потоках» стала диверсия.

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