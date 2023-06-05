Репортёр Grayzone обнаружил у места взрывов на «Северных потоках» дайверский ботинок
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Как сообщает портал, 24 мая репортёр отправился на лодке к месту диверсии и просматривал в прямом эфире видео, снятое подводным дроном, на котором были замечены повреждения трубопровода.
«На экране появился странный объект. Это были чёрно-оранжевые дайверские ботинки», — сказано в материале.
Отмечается, что The Grayzone определила модель, которая похожа на этот ботинок. Она используется ВМС Соединённых Штатов и Украины.
25 мая в МИД России сообщили, что послы Германии, Дании, Швеции были вызваны в МИД России, им заявлен протест из-за отсутствия у Москвы результатов расследований по «Северным потокам».
В российском ведомстве заявили, что Россия продолжит добиваться проведения расследования по диверсиям на «Северных потоках» с обязательным подключением российских специалистов.
Как сообщило немецкое издание Der Spiegel, разведка Германии получает всё больше данных, которые указывают на ответственность Украины за подрыв «Северных потоков» в Балтийском море.