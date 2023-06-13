Госдеп не комментирует сообщения, что США призывали Украину не атаковать «Северные потоки»
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Как заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, США не комментируют частные дипломатические переговоры, которые проводят с представителями Украины.
«Это дело относится к расследованию, ведущемуся рядом европейских стран. Мы будем ждать результатов этих расследований», — сказал он.
Ранее газета De Tijd со ссылкой на источник сообщила, что военная разведка Бельгии вскоре после инцидента на «Северных потоках» получила информацию от ЦРУ о роли Украины в произошедшем.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла сообщение бельгийских СМИ о том, что ЦРУ уведомляло Бельгию об украинском следе в терактах на «Северных потоках».