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Госдеп не комментирует сообщения, что США призывали Украину не атаковать «Северные потоки»

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Госдеп Соединённых Штатов не комментирует сообщения о том, что ЦРУ предупреждало Украину о недопустимости атак в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Госдеп не комментирует сообщения, что США призывали Украину не атаковать «Северные потоки»
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Как заявил глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, США не комментируют частные дипломатические переговоры, которые проводят с представителями Украины. 

«Это дело относится к расследованию, ведущемуся рядом европейских стран. Мы будем ждать результатов этих расследований», — сказал он.

Ранее газета De Tijd со ссылкой на источник сообщила, что военная разведка Бельгии вскоре после инцидента на «Северных потоках» получила информацию от ЦРУ о роли Украины в произошедшем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла сообщение бельгийских СМИ о том, что ЦРУ уведомляло Бельгию об украинском следе в терактах на «Северных потоках».

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