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Захарова высмеяла признание Бельгии об уведомлении ЦРУ по ситуации с «Северными потоками»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла признание бельгийских СМИ в том, что ЦРУ уведомляло Бельгию об украинском следе в терактах на «Северных потоках».
Захарова высмеяла признание Бельгии об уведомлении ЦРУ по ситуации с «Северными потоками»
  • РИА Новости

«Очень удобный момент для США раскрыть убийство президента Кеннеди. На Зеленского сейчас можно повесить всё. Лучшего козла отпущения не найти», — написала она в Telegram.

Ранее газета De Tijd со ссылкой на источник сообщила, что военная разведка Бельгии вскоре после инцидента на «Северных потоках» получила информацию от ЦРУ о роли Украины в произошедшем.

Фракция партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге призвала правительство ФРГ расследовать диверсию и перестать оказывать финансовую поддержку Украине, если подтвердится, что Киев причастен к подрыву трубопроводов.

В российском ведомстве заявили, что Россия продолжит добиваться проведения расследования по диверсиям на «Северных потоках» с обязательным подключением российских специалистов.

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