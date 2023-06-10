Захарова высмеяла признание Бельгии об уведомлении ЦРУ по ситуации с «Северными потоками»
- РИА Новости
«Очень удобный момент для США раскрыть убийство президента Кеннеди. На Зеленского сейчас можно повесить всё. Лучшего козла отпущения не найти», — написала она в Telegram.
Ранее газета De Tijd со ссылкой на источник сообщила, что военная разведка Бельгии вскоре после инцидента на «Северных потоках» получила информацию от ЦРУ о роли Украины в произошедшем.
Фракция партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге призвала правительство ФРГ расследовать диверсию и перестать оказывать финансовую поддержку Украине, если подтвердится, что Киев причастен к подрыву трубопроводов.
В российском ведомстве заявили, что Россия продолжит добиваться проведения расследования по диверсиям на «Северных потоках» с обязательным подключением российских специалистов.