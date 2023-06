Фракция АдГ требует от властей Германии расследовать причастность Киева к подрыву СП

Фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге призвала правительство ФРГ расследовать диверсию на «Северных потоках» и перестать оказывать финансовую поддержку Украине, если подтвердится, что Киев причастен к подрыву трубопроводов.

«Признаков украинской причастности к атакам на газопроводы «Северный поток» становится всё больше. Прямое участие украинского правительства и его военного руководства звучит правдоподобно», — говорится в заявлении парламентариев.

Если подозрения в адрес украинских властей подтвердятся, это должно повлечь за собой «немедленные» последствия, отмечают политики.

«Предоставление Украине дальнейшей помощи в целях развития становится немыслимым. В этом случае все обязательства должны быть немедленно отозваны, а готовящиеся выплаты должны быть заморожены», — цитирует заявление РИА Новости.

Немецкое издание Der Spiegel ранее сообщило, что разведка Германии получает всё больше данных, которые указывают на ответственность Украины за подрыв «Северных потоков» в Балтийском море.

7 апреля газета The New York Times сообщила, что в Германии следствие нашло следы взрывчатки на прогулочной яхте «Андромеда». По данным The Washington Post, яхта «Андромеда» была не единственным судном, которое участвовало в диверсии.

При этом в феврале американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование о причастности США к подрыву «Северных потоков». В его расследовании утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.