Полянский: Совбез ООН должен быть проинформирован о расследованиях по «Северным потокам»
- Gettyimages.ru
- © VIEW press
Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Национальные расследования должны быть ускорены и о них должен быть проинформирован Совет Безопасности ООН», — цитирует его ТАСС.
По словам Полянского, пока российская сторона видит только целенаправленные попытки «запутать расследование» с помощью неких версий, которые он не хочет комментировать, поскольку «они одна другой абсурднее».
Он отметил, что Россия будет стремиться к международному расследованию и наказанию виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».