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Полянский: Совбез ООН должен быть проинформирован о расследованиях по «Северным потокам»

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Совбез ООН должен быть проинформирован о национальных расследованиях диверсий на «Северных потоках».
Полянский: Совбез ООН должен быть проинформирован о расследованиях по «Северным потокам»
  • Gettyimages.ru
  • © VIEW press

Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Национальные расследования должны быть ускорены и о них должен быть проинформирован Совет Безопасности ООН», — цитирует его ТАСС.

По словам Полянского, пока российская сторона видит только целенаправленные попытки «запутать расследование» с помощью неких версий, которые он не хочет комментировать, поскольку «они одна другой абсурднее».

Он отметил, что Россия будет стремиться к международному расследованию и наказанию виновных в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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