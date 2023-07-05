«Продолжает уверенно восстанавливаться»: Мишустин доложил Путину об улучшении ситуации в экономике России

В 2023 году объём ВВП России может вырасти более чем на 2%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Как отметил председатель правительства, экономика продолжает уверенно восстанавливаться, несмотря на все внешние ограничения. Серьёзный рост показывает обрабатывающая промышленность, тогда как уровень безработицы опустился до рекордно низких показателей. Инфляция при этом ощутимо замедлилась по сравнению с прошлым годом, на фоне чего реальные зарплаты и доходы граждан вернулись на положительную траекторию, подчеркнул глава кабмина. По словам экспертов, в некоторых отраслях пока ещё сохраняются определённые трудности, но уже в следующем году экономика сможет полностью выйти на докризисный уровень.

Ситуация в экономике России развивается лучше, чем изначально предполагалось. Об этом во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным доложил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как рассказал председатель правительства, за первые пять месяцев 2023 года объём ВВП страны увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Причём только в мае показатель вырос сразу на 5,4% в годовом выражении.

Ранее в Международном валютном фонде спрогнозировали рост экономики России по итогам текущего года на 0,7%, а в Минэкономразвития РФ — на 1,5—1,9%. Впрочем, по мнению главы кабмина, с учётом последних тенденций значение может оказаться ещё выше.

«Экономика страны продолжает уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все чинимые нашей стране препятствия… Сейчас у нас есть уверенность (в случае, конечно, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств), что мы должны расти больше 2% за год», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, одним из главных экономических драйверов стал рост обрабатывающей промышленности, в том числе за счёт активизации импортозамещения. Так, например, в мае объёмы производства в стране увеличились на 12,8% в сравнении с тем же месяцем 2022 года. При этом относительно уровня 2021-го показатель прибавил более 8,6%.

«В целом мы видим, что ситуация достаточно стабилизируется… В годовом выражении у нас оптовая торговля выросла на 14,5%, а стройка — на 13,5%», — добавил премьер.

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Помимо этого, в стране сейчас наблюдается и оживление внутреннего спроса, отметил Михаил Мишустин. К началу июля годовая инфляция в России замедлилась до 3,4%, а по итогам всего 2023-го значение вряд ли превысит 5%, считают эксперты. На этом фоне реальные зарплаты и доходы населения вернулись на положительную траекторию, в результате чего начала расти потребительская активность.

«За четыре месяца (2023 года рост. — RT) реальной зарплаты составил 4,2%... В апреле реальный рост зарплаты произошёл — 10,4%, то есть она выросла очень серьёзно. И номинальная зарплата за четыре месяца у нас (выросла на. — RT) 11,4%. Всё это свидетельствует об оздоровлении, о том, что люди начинают получать больше доходов», — рассказал глава кабмина.

Премьер-министр также отметил позитивную ситуацию на рынке труда. Согласно последним оценкам, уровень безработицы в России опустился до 3,1—3,2%, что стало самым низким значением за весь постсоветский период.

Кроме того, опережающими темпами идёт и реализация национальных проектов, сообщил глава кабмина. По его словам, средний уровень достижения целевых показателей сейчас составляет 98,95%. В частности, серьёзно растёт число самозанятых и количество цифровых сервисов, а за первую половину 2023 года в стране было вновь создано более 1,45 тыс. субъектов малых и средних предприятий, тогда как планировалось запустить только 1,06 тыс.

РИА Новости

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В заключение Михаил Мишустин заверил президента, что все поставленные перед правительством задачи и социальные обязательства будут выполнены. Владимир Путин, в свою очередь, положительно оценил доклад премьер-министра и отметил важность сохранения текущих тенденций в экономике.

«Важно то, что у нас результаты (во всяком случае, пока, скажем так, осторожно) лучше ожидаемых ранее, лучше прогнозных. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи (во всяком случае, так, как мы их и ставили) как минимум будут решены в течение года», — заявил Путин.

Фаза оздоровления

Напомним, в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, страны Евросоюза, США и ряд других государств Запада начали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических ограничениях в отношении России. Всего за прошедшее время было введено уже свыше 13,5 тыс. различных рестрикций — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы вместе взятых. Об этом свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Ограничительные меры, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

На этом фоне ещё весной 2022-го ряд аналитиков прогнозировали мощный обвал российской экономики по итогам года — в пределах 10—20%. Впрочем, реальный спад ВВП с января по декабрь составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

Более того, ранее предполагалось, что в 2023-м экономика России продолжит сокращаться.

Впрочем, с начала текущего года многие специалисты, ведомства и международные организации поочерёдно пересматривают свои прогнозы в лучшую сторону.

«2022-й был первым годом такой жёсткой трансформации экономики, но нам удалось его достойно пройти… Мы не потеряли во внешней торговле и нашли новые рынки. Немного сократили импорт, но сейчас уже восстанавливаем его. Перенастраиваем свою экономику для того, чтобы те товары, продукты и услуги, которые раньше закупали на Западе, теперь либо производить самим и вкладывать в это деньги, либо приобретать у дружественных нам стран», — отмечал ранее в интервью RT министр финансов России Антон Силуанов.

РИА Новости

© Алексей Никольский

По его словам, российская экономика «получила своего рода антитела» и теперь успешно адаптируется к новым реалиям. Похожую точку зрения в разговоре с RT выразил и руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Как отметил эксперт, в условиях санкций власти применили опыт, полученный за время пандемии, а также добавили новые вспомогательные меры.

«Центробанк оперативно повысил и потом понизил ставку, что позволило стабилизировать финансовый сектор. Был легализован параллельный импорт, а компании стали перенаправлять экспорт в дружественные страны. Ушедшие из России зарубежные бренды открыли для местного бизнеса новые ниши, и наши предприниматели стали успешно их занимать. Всё это сыграло свою роль в поддержании макроэкономической стабильности», — объяснил Масленников.

Согласно оценке эксперта, сейчас в стране успешно развиваются машиностроение, металлургия и химическая промышленность. После спада восстановилась деревообработка, а также уверенно растёт строительство и сельское хозяйство. Определённые трудности пока испытывают транспортная отрасль, нефтегазовая и лёгкая промышленности, однако серьёзного спада нет ни в одном из этих секторов, добавил Масленников.

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При этом значимый вклад в увеличение объёмов производства сегодня вносит военно-промышленный комплекс. Об этом в беседе с RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«У нас в три смены работают оборонные предприятия. Как показывает практика, во время военных конфликтов экономика растёт на фоне усиления работы мобилизационных отраслей экономики. Что же касается гражданского сектора, то неплохие результаты показывают отрасли, которые меньше всего зависят от западных поставок и комплектующих. Те же, кто был завязан на западных товарах, понесли убытки. Это, например, автомобилестроение. Впрочем, автопром сейчас начинает немного восстанавливаться», — добавил Остапкович.

По его мнению, в 2023 году экономика может частично компенсировать потери 2022-го, а уже в 2024-м полностью выйдет на докризисный уровень. В дальнейшем ВВП страны продолжит расти в среднем под 2% в год, однако многое будет зависеть от геополитической ситуации, заключил специалист.