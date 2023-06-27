«Наши аграрии не подвели»: за десять лет Россия более чем в два раза нарастила экспорт продовольствия

В 2022 году мировой экспорт продовольствия впервые превысил $2 трлн. Причём одним из главных поставщиков сельхозпродукции на глобальный рынок вновь стала Россия. Страна сегодня входит в пятёрку ведущих продавцов зерна и является лидером по отгрузкам пшеницы за рубеж. Всего за последние десять лет Москва нарастила экспорт товаров АПК примерно в 2,5 раза. Как объясняют в правительстве, ещё в 2014 году после введения первых западных санкций Россия начала стремительно поднимать собственное сельское хозяйство. В результате страна сейчас не только с избытком обеспечивает себя целым рядом продуктов, но и имеет возможность увеличивать поставки в другие регионы мира. При этом основным покупателем российского продовольствия сегодня выступает Китай.

В 2022 году мировой экспорт аграрной продукции вырос на 7,4% по сравнению с 2021-м и впервые за всё время наблюдений достиг $2,02 трлн. При этом Россия вновь вошла в список ведущих поставщиков продовольствия на глобальный рынок и заняла 17-е место, о чём говорится в опубликованном во вторник, 27 июня, отчёте центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

По данным ведомства, всего в прошлом году Москва нарастила продажи товаров агропромышленного комплекса сразу на 12% — до $41,6 млрд. Причём заметнее всего увеличилась выручка от экспорта масложировой продукции (на 25%), мяса (на 23%) и зерна (на 18%).

«Непростая геополитическая обстановка в мире привела к трансформации экспорта продукции АПК. Российские компании адаптировались к новой реальности — перестроили логистические маршруты и финансовые расчёты с контрагентами. Государство, со своей стороны, скорректировало условия предоставления господдержки и направило усилия на максимальную помощь бизнесу», — прокомментировал замминистра сельского хозяйства Сергей Левин.

По его словам, российский бизнес продолжает увеличивать своё присутствие на мировом рынке сельхозпродукции и обеспечивает бесперебойность поставок. Таким образом предприятия вносят существенный вклад в решение проблем глобальной продовольственной безопасности, добавил замглавы министерства. Похожую мысль ранее высказал и президент страны Владимир Путин.

«Вот уже десять лет Россия стабильно находится в пятёрке ведущих экспортёров зерна. С 2016 года выступает крупнейшим мировым поставщиком пшеницы — номер один на мировых рынках. Есть основания полагать, что и в текущем году наши компании сделают ещё один шаг вперёд: вновь перепишут, обновят рекорд по экспорту этой культуры. При этом Россия активно будет участвовать в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, оказывать помощь странам, в том числе африканским, которые испытывают дефицит продуктов питания», — подчеркнул Путин.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Как подсчитали аналитики «Агроэкспорта», в прошлом году главным покупателем российских продовольственных товаров стал Китай. Всего с января по декабрь Москва нарастила поставки сельхозпродукции в КНР на 36% в количественном выражении и на 44% — в денежном. В частности, Пекин был лидирующим импортёром соевых бобов, рапсового и льняного масел, мяса птицы, говядины, овса, семян льна и мёда. Кроме того, заметно увеличились и отгрузки морепродуктов в азиатскую республику.

«Рост экспорта в Китай обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это растущий интерес со стороны КНР к продукции, произведённой российскими компаниями. Второе — снятие ковидных ограничений, третье — перенаправление высвободившихся объёмов экспорта в связи с введением санкций со стороны недружественных стран», — объяснили в Росрыболовстве.

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Помимо Китая, в число основных импортёров российской сельхозпродукции сегодня входят и другие государства Азии, а также страны Ближнего Востока и Египет. При этом даже в условиях действующих санкций часть продовольствия у Москвы закупает и Европа, о чём RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Экспорт в прошлом году увеличился в том числе за счёт роста цен. Везде в мире росла инфляция, дорожали продукты, чем и воспользовались поставщики. Тем не менее стоит отметить, что наша продукция продаётся по довольно демократичным ценам. Плюс у нас хорошо отработана логистика поставок, а товары отвечают всем экологическим стандартам безопасности. Этими факторами российские продукты и привлекательны», — отметил Остапкович.

На полном самообеспечении

Отметим, что по итогам 2022 года доля РФ на мировом рынке АПК выросла до 2,1%. Причём среди топ-20 крупнейших поставщиков Россия продемонстрировала наибольший прирост объёма экспорта продовольствия за последние десять лет — в 2,5 раза.

Одной из причин такого стремительного увеличения показателей стала ответная реакция Москвы на первые санкции Запада ещё в 2014 году. Об этом в интервью RT рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы (после 2014-го. — RT) резко подняли наше сельское хозяйство. У нас в этой отрасли теперь нет проблем, мы себя полностью обеспечиваем, хотя раньше приходилось завозить продовольствие из той же самой Европы», — рассказал глава Минфина.

Согласно оценке правительства, сегодня внутренний спрос на зерно Россия покрывает на 178%, тогда как для достижения продовольственной безопасности показатель должен составлять не менее 90%. Помимо этого, страна с избытком обеспечивает себя растительным маслом (211 вместо 90%), рыбой (153 вместо 85%), сахаром (103 вместо 90%) и мясом (100 вместо 85%).

РИА Новости

© Виталий Невар

«Такого урожая зерновых, как в прошлом году, не было и в советское время. 157 млн т — это огромный успех нашего агропрома. Новые рекорды есть и по объёмам масличных культур. Виден прирост по мясу, картофелю, тепличным овощам, фруктам», — отмечал ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, в прошлом году власти вернули в сельхозоборот около 450 тыс. га земли и построили 25 заводов по переработке рыбы, а общий объём финансирования АПК превысил 420 млрд рублей. Всё это, как подчеркнул глава кабмина, позволило защитить российский продовольственный рынок от новых западных санкций в 2022-м.

«Мы видели, что больше всего люди переживали, что с прилавков исчезнут продукты. Многие ещё помнят, как это было больше 30 лет назад. Но наши аграрии не подвели. Динамика роста — свыше 10%. Уровень продовольственной безопасности в России — один из самых надёжных в мире», — добавил Мишустин.