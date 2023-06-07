С постепенным отказом от доллара: с начала 2023 года объём торговли между Россией и Китаем вырос более чем на 40%

С января по май 2023-го объём российско-китайской торговли увеличился примерно на 41% и составил около $94 млрд. Это почти половина той суммы, которую власти двух стран обозначили в качестве цели на текущий год. По словам экспертов, сегодня Россия в основном поставляет в Китай свои энергоресурсы, продовольствие, металлы и древесину. Пекин, в свою очередь, наращивает продажи Москве техники, оборудования, электроники и автомобилей. Как отмечают эксперты, после ухода из РФ ряда зарубежных брендов на смену им стали активно приходить китайские аналоги. Причём на фоне постепенного отказа от использования долларов и евро в настоящий момент уже почти 70% взаимных расчётов стороны проводят в рублях и юанях.

За первые пять месяцев 2023 года товарооборот России и Китая вырос на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и достиг почти $93,81 млрд. Такие данные в среду, 7 июня, представило Главное таможенное управление КНР.

Согласно оценке ведомства, с января по май отгрузки российской продукции в азиатскую республику увеличились на 20,4% — до $50,86 млрд. Пекин тем временем нарастил продажи товаров Москве сразу на 75,6% — до $42,95 млрд.

С учётом наблюдаемой динамики уже по итогам текущего года общая сумма взаимных поставок может обновить исторический максимум. Об этом в конце мая сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин во время официального визита в Китай.

«Два года подряд объём взаимной торговли повышается примерно на треть. В 2022-м был установлен новый рекорд — около $190 млрд. Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин, — довести взаимный товарооборот до $200 млрд», — заявил Мишустин.

При этом российский премьер-министр не исключил, что намеченная цель может быть даже превышена. По его словам, стратегический характер в отношениях двух стран приобрело партнёрство в области энергетики. Так, Россия уже вышла на первое место по поставкам нефти в КНР. Причём, как следует из материалов китайской таможни, Пекин закупает сырьё у Москвы в среднем по $74 за баррель, что заметно выше установленного Западом потолка цен на уровне $60.

Наряду с нефтью Россия наращивает экспорт природного газа, угля и электроэнергии в азиатскую республику. Параллельно с участием китайских компаний идёт реализация крупных энергетических проектов, таких как «Сила Сибири», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», Амурский газохимический комбинат и комплекс по переработке в Усть-Луге, добавил премьер.

«Ещё одна стратегическая область общих интересов — это атомная энергетика, создание реакторов российского дизайна. Важно, что все соответствующие договорённости чётко исполняются», — подчеркнул глава кабмина.

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Одновременно с развитием сотрудничества в энергетике опережающими темпами растёт и двусторонняя торговля сельхозпродукцией, отметил Михаил Мишустин. По его словам, в 2022 году российско-китайский товарооборот продовольствия увеличился на 42% и превысил $7 млрд, а за I квартал 2023-го показатель вырос более чем на 90% и составил почти $2,5 млрд.

Как подсчитали в федеральном центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ, в прошлом году Пекин стал главным покупателем продовольственных товаров у Москвы. В частности, Китай был лидирующим импортёром российских соевых бобов, рапсового и льняного масла, мяса птицы, говядины, овса, семян льна и мёда. Кроме того, заметно увеличились и отгрузки морепродуктов в КНР.

«Рост экспорта в Китай обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это растущий интерес со стороны КНР к продукции, произведённой российскими компаниями. Второе — снятие ковидных ограничений, третье — перенаправление высвободившихся объёмов экспорта в связи с введением санкций со стороны недружественных стран», — объяснили в Росрыболовстве.

Помимо энергоносителей и продуктов питания, Россия активно поставляет Китаю металлы и древесину. Пекин, в свою очередь, наращивает продажи оборудования и техники Москве, рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Примерно половина ввозимой в Россию машиностроительной продукции сегодня идёт из Поднебесной. Во многом это связано с тем, что с уходом из РФ многих западных брендов многие из них стали замещаться китайскими аналогами и, скорее всего, в том числе за счёт параллельного импорта», — отметила Мильчакова.

Напомним, параллельный импорт подразумевает ввоз в Россию оригинальной иностранной продукции без согласия правообладателей. В 2022-м власти легализовали этот механизм для обеспечения внутреннего рынка необходимыми товарами после ухода зарубежных брендов и торговых санкций Запада.

«Китайские компании сейчас массово завозят в Россию электронику, включая бытовую технику, мобильные телефоны и ноутбуки. Часть этих поставок действительно может идти по параллельному импорту. Также стоит отметить, что очень уверенно на наш рынок заходит китайский автопром», — рассказал RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

РИА Новости

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По данным аналитического агентства «Автостат», за два года доля китайских легковых машин на авторынке России увеличилась почти в шесть раз. Так, если ещё в мае 2021-го только 6,9% проданных в РФ авто принадлежали брендам из КНР, то за аналогичный период 2022-го показатель уже составил 16,9%, а за последний месяц весны 2023-го значение превысило 40%.

Уход от рисков

По словам Михаила Мишустина, Китай остаётся ключевым торговым партнёром России уже на протяжении десяти лет. Москва же за это время смогла подняться с десятого на седьмое место в списке главных экспортно-импортных направлений Пекина.

«Этот рост сопровождается важными качественными трансформациями и прежде всего — снижением зависимости от доллара и других западных валют. Если в 2021-м лишь около четверти расчётов между нашими странами проводилось в национальных валютах, то в прошлом году — уже почти две трети», — рассказал премьер-министр.

Более того, как отметил Мишустин, на сегодняшний день уже порядка 70% взаимных операций Россия и Китай проводят в рублях и юанях. В дальнейшем стороны планируют повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, тем самым укрепляя свой экономический суверенитет, подчеркнул глава кабмина.

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После введённых против Москвы западных санкций в 2022 году использование доллара и евро в международных расчётах стало более рискованным, считает Александр Разуваев. На этом фоне увеличение доли транзакций в рублях и юанях призвано защитить российско-китайскую торговлю от влияния третьих стран, уверен специалист.

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«В целом, думаю, многие страны сейчас начнут активнее использовать юань во внешнеторговых операциях, так как он не такой токсичный в сравнении с американской валютой. Заморозив наши резервы, Запад показал всему миру, что доллары и евро — это уже не такие надёжные активы. Любая страна может понести убытки, если её политический курс отличается от того, что хотел бы видеть Вашингтон. Так что пример России и Китая может подтолкнуть другие государства к более ускоренному переходу на расчёты в нацвалютах», — предположил Разуваев.

При этом дальнейшее увеличение российско-китайского товарооборота позволит Москве быстрее восстановиться от последствий западных ограничений, добавил аналитик. Согласно его оценке, к 2030 году РФ может полностью оправиться от санкционных потерь и перенастроить торговые потоки на рынки Азии.