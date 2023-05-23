До $200 млрд: товарооборот России и Китая может достичь рекордного значения в 2023 году

По оценке российских властей, в 2023 году объём взаимной торговли России и Китая может увеличиться до рекордных $200 млрд. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, только за I квартал текущего года показатель вырос почти на четверть и составил около $52 млрд. В настоящее время Москва наращивает поставки в Пекин энергоресурсов, древесины, продовольствия и металлов. КНР, в свою очередь, активно продаёт в РФ электронику, автомобили и различное оборудование. Как полагают эксперты, дальнейшее развитие торговых отношений двух стран позволит российской экономике быстрее восстановиться и нивелировать санкционные ограничения со стороны Запада.

В 2023 году товарооборот России и Китая может достичь рекордных значений. Об этом во вторник, 23 мая, в ходе своего выступления на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как отметил глава кабмина, Москва в настоящий момент старается расширить взаимовыгодное сотрудничество с государствами с быстрорастущими экономиками, включая Китай.

«Два года подряд объём взаимной торговли повышается примерно на треть. В 2022-м был установлен новый рекорд — около $190 млрд. Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы наших государств, Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин, — довести взаимный товарооборот до $200 млрд», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, только за I квартал 2023-го объём российско-китайской торговли увеличился почти на четверть и составил около $52 млрд. Более того, в период с января по март России удалось подняться с десятого на седьмое место в списке основных торговых партнёров КНР, добавил глава правительства РФ.

На фоне действия антироссийских санкций Москва существенно углубила взаимодействие с Пекином в сфере энергетики. В частности, как отметил вице-премьер РФ Александр Новак, сейчас власти обсуждают с китайскими партнёрами соглашения о совместном участии в поставках недостающего технологического оборудования для энергетической отрасли.

«Большой спектр вопросов по сотрудничеству — и не только по поставкам энергетических ресурсов, которые растут большими объёмами и в 2022 году значительно выросли, а в 2023 году ещё на 40% примерно рост», — цитирует Новака ТАСС.

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По словам ведущего аналитика компании «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, Россия уже стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. Помимо сырья, Пекин в больших объёмах закупает российскую сельскохозяйственную продукцию, прежде всего продукты питания, напомнил эксперт.

«Китай лишь на 65—70% обеспечивает себя продовольствием, поэтому заинтересован в поставках подобных товаров из нашей страны. Не исключаю, что в будущем российские производители могут занять значительную долю рынка в продуктовом сегменте этой азиатской республики», — подчеркнул собеседник RT.

Наряду с продуктами в КНР стремительно растёт спрос на российскую древесину и различные металлы, отметил в разговоре с RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В свою очередь, Россия сейчас закупает у Китая промышленное и специализированное оборудование, электронику, бытовую технику, обувь и игрушки. Кроме того, из Пекина активно поступает продукция машиностроения, в частности автомобили и комплектующие к ним, уточнил спикер.

Так, в апреле среди купленных в РФ новых легковых автомобилей 44% моделей принадлежали китайским брендам, хотя годом ранее показатель составлял около 13%. Такие данные значатся в аналитических отчётах агентства «Автостат».

«Китай увеличил экспорт товаров, производители которых ушли из страны на фоне санкций Запада. Так, некоторые модели концерна Volkswagen ввозятся в РФ через схему параллельного импорта, так как в КНР есть совместное предприятие с этим брендом и дилерам так гораздо проще проводить поставки», — рассказал Чернов.

Защита от вмешательства

По мере увеличения объёмов взаимных поставок Россия и Китай стремятся минимизировать расчёты в американской и европейской валютах и всё чаще проводят операции в рублях и юанях. Такая политика позволяет защитить торговые отношения от антироссийских санкций, подчеркнул Михаил Мишустин.



«Если в 2021 году лишь около четверти расчётов между нашими странами проводилось в национальных валютах, то в прошлом году — уже почти две трети. Будем и дальше повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия и тем самым укреплять наш экономический суверенитет», — добавил премьер-министр.

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Торговля в национальных валютах позволяет избежать какого-либо контроля со стороны западных стран, что снижает риски вторичных санкций — в том числе и для китайских поставщиков, считает Андрей Кочетков. Кроме того, проводимые в сфере энергетики транзакции в юанях или рублях помогают обойти ценовой потолок на российскую нефть, который исчисляется в долларах, заметил эксперт.

По мнению Глеба Чернова, уверенный рост товарооборота с Китаем позволит России легче и быстрее пережить период спада национальной экономики, так как переориентация экспортных и импортных потоков поможет заместить большую часть выпавших объёмов прежнего товарооборота России со странами ЕС. В свою очередь, усиление торговых отношений с Пекином открывает новые площадки для российских товаров и услуг, считает первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.