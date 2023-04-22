«Этот вектор будет продолжен»: Новак заявил о тенденции по переходу на нацвалюты при расчётах за сырьё

Россия продолжит совершенствовать взаиморасчёты по сырью в национальных валютах, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Китай уже начал рассчитываться за российский газ и нефть в юанях, также идут расчёты в рублях. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что в международном сообществе началось «бегство» от доллара.

Россия отходит от использования западных валют, практически все расчёты за российское энергетическое сырьё осуществляются в национальных валютах. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью журналисту Павлу Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Тенденция очень сильно изменилась по меньшему использованию доллара либо евро. Учитывая текущие проблемы по расчётам с этими валютами, в своих расчётах переходим только на национальные валюты: здесь востребован юань, востребован рубль», — сказал Новак.

Он подчеркнул, что иностранные государства проявляют большой интерес к покупке российских энергетических ресурсов, а для этого нужно создавать механизмы расчётов, которые могут быть только в национальных валютах.

«Этот вектор будет продолжен, наши коллеги уже за газ рассчитываются в юанях в Китайской Народной Республике, частично за нефть. И в рублях расчёты идут. Мы будем продолжать совершенствовать эти взаиморасчёты в национальных валютах», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, что с 1 апреля 2022 года по поручению президента РФ Россия начала принимать оплату поставок энергосырья в недружественные страны только в рублях. Это произошло после масштабных санкций Запада и частичной блокировки резервов.

Для совершения сделки иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два специальных счёта: валютный и рублёвый. Сперва деньги нужно перевести на валютный счёт, затем банк на Мосбирже обменяет эти средства на рубли и зачислит на рублёвый счёт. Сразу после этого зарубежный партнёр сможет переводить рубли непосредственно продавцу газа.

В августе Россия и Турция договорились перейти на частичную оплату газа в рублях. В сентябре российская сторона начала поставлять газ Китаю по трубопроводу «Сила Сибири» за рубли и юани.

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Позднее Владимир Путин подчёркивал, что уже две трети товарооборота между РФ и КНР осуществляется в рублях и юанях. Он подчеркнул, что во взаимной торговле всё активнее используются национальные валюты.

«Мы за использование китайских юаней в расчётах между Российской Федерацией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчётов будут развиваться между российскими партнёрами и их коллегами в третьих странах, как я уже сказал, в юанях», — сказал президент России на встрече в расширенном формате с председателем КНР Си Цзиньпином в марте 2023-го.

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Наряду с этим глава государства в ходе послания Федеральному Собранию отмечал, что доля российского рубля в международных расчётах удвоилась по сравнению с декабрём 2021 года и составила одну треть.

«Будем и дальше вместе с партнёрами работать над формированием устойчивой, безопасной системы международных расчётов, независимой и от доллара, и от других западных резервных валют, которые при такой политике западных элит, западных правителей неизбежно будут утрачивать свой универсальный характер», — указывал он.

Путин также заявлял, что Россия не посягает на доллар, а все страны мира с золотовалютными резервами задумались о надёжности США после заморозки российских резервов: «Они сами пилят сук, на котором сидят. Я уже много раз об этом говорил: ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений, они сами себе наносят ущерб».

Добавим, что президент Бразилии Лула да Силва призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в международной торговле в пользу национальных валют. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя это высказывание, отмечал, что сейчас от доллара начинается «бегство»: «Пока не очень быстрое, но будет ускоряться».