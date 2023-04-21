Инвестор Сидоров спрогнозировал курс доллара на уровне 80—81,5 рубля

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Анастасия Белоусова
Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров рассказал в беседе с RT, что в течение следующей недели курс доллара кардинально не изменится.
Инвестор Сидоров спрогнозировал курс доллара на уровне 80—81,5 рубля
  • РИА Новости

«Несмотря на то, что для рубля фактором давления выступают котировки нефти, курс национальной валюты будет поддержан наступлением налогового периода», — объяснил он.

Сидоров отмечает, что курс доллара в течение следующей недели будет находиться в диапазоне 80—81,5 рублей, курс евро — на уровне 88—89,5 рублей.

«Но после окончания налогового периода, с началом нового месяца, стоит ожидать коррекции для рубля, поскольку на первый план выйдут статистические данные по объёмам экспорта нефти и уровню дефицита бюджета — это будет оказывать давление на рубль, который в начале мая перейдёт к ослаблению», — заметил инвестор.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин подчеркнул, что в данный момент доллар становится токсичным для проведения повседневных операций.

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