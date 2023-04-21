Инвестор Сидоров спрогнозировал курс доллара на уровне 80—81,5 рубля
- РИА Новости
«Несмотря на то, что для рубля фактором давления выступают котировки нефти, курс национальной валюты будет поддержан наступлением налогового периода», — объяснил он.
Сидоров отмечает, что курс доллара в течение следующей недели будет находиться в диапазоне 80—81,5 рублей, курс евро — на уровне 88—89,5 рублей.
«Но после окончания налогового периода, с началом нового месяца, стоит ожидать коррекции для рубля, поскольку на первый план выйдут статистические данные по объёмам экспорта нефти и уровню дефицита бюджета — это будет оказывать давление на рубль, который в начале мая перейдёт к ослаблению», — заметил инвестор.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин подчеркнул, что в данный момент доллар становится токсичным для проведения повседневных операций.