Замглавы МИД России Панкин: доллар становится токсичным для повседневных операций

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Замглавы МИД России Александр Панкин подчеркнул, что в данный момент доллар становится токсичным для проведения повседневных операций.
Замглавы МИД России Панкин: доллар становится токсичным для повседневных операций
  • Gettyimages.ru

Панкин напомнил, что в прошлом году некоторые страны резко сократили объёмы своих резервов, хранившихся в долларах. Вместо этого они увеличили золотые запасы, добавил дипломат.

«Эта тенденция лишь демонстрирует, что доллар США, будучи сильным, становится токсичным для повседневных операций», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что возможный дефолт в США приведёт к утрате доверия к доллару как к резервной валюте.

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