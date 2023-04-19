Замглавы МИД России Панкин: доллар становится токсичным для повседневных операций

Замглавы МИД России Александр Панкин подчеркнул, что в данный момент доллар становится токсичным для проведения повседневных операций.

Панкин напомнил, что в прошлом году некоторые страны резко сократили объёмы своих резервов, хранившихся в долларах. Вместо этого они увеличили золотые запасы, добавил дипломат.

«Эта тенденция лишь демонстрирует, что доллар США, будучи сильным, становится токсичным для повседневных операций», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что возможный дефолт в США приведёт к утрате доверия к доллару как к резервной валюте.