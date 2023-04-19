Замглавы МИД России Панкин: доллар становится токсичным для повседневных операций
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Панкин напомнил, что в прошлом году некоторые страны резко сократили объёмы своих резервов, хранившихся в долларах. Вместо этого они увеличили золотые запасы, добавил дипломат.
«Эта тенденция лишь демонстрирует, что доллар США, будучи сильным, становится токсичным для повседневных операций», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что возможный дефолт в США приведёт к утрате доверия к доллару как к резервной валюте.