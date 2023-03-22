Минфин США: дефолт в стране приведёт к утрате доверия к доллару как к резервной валюте
- РИА Новости
«Это приведёт к потере доверия к США как к самой (экономически) безопасной стране, а также к нашей резервной валюте, что нанесёт невероятный экономический ущерб», — приводит РИА Новости слова Йеллен в ходе слушаний в конгрессе.
Ранее сообщалось, что объём экстренных заимствований американских банков у ФРС США за неделю достиг рекордных показателей в $164,8 млрд.
Менее чем за неделю в США закрылись сразу три крупных банка.