Минфин США: дефолт в стране приведёт к утрате доверия к доллару как к резервной валюте

Возможный дефолт в США приведёт к утрате доверия к доллару как к резервной валюте, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

«Это приведёт к потере доверия к США как к самой (экономически) безопасной стране, а также к нашей резервной валюте, что нанесёт невероятный экономический ущерб», — приводит РИА Новости слова Йеллен в ходе слушаний в конгрессе.

Ранее сообщалось, что объём экстренных заимствований американских банков у ФРС США за неделю достиг рекордных показателей в $164,8 млрд.

Менее чем за неделю в США закрылись сразу три крупных банка.