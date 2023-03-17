Объём заимствований американских банков у ФРС за неделю достиг рекордных $164,8 млрд
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные регулятора.
Менее чем за неделю в США закрылись сразу три крупных банка.
Речь идёт о Silvergate Bank (в 2022 году активы компании оценивались в $11,4 млрд), Signature Bank ($110,4 млрд), а также Silicon Valley Bank ($209 млрд). Последние две компании входили в топ-30 самых дорогих финансовых организаций страны.
Президент США Джо Байден обвинил администрацию бывшего лидера государства Дональда Трампа в нынешних проблемах, с которыми сталкивается американская банковская система.