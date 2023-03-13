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Байден считает, что в нынешних проблемах американских банков виновата администрация Трампа

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Президент США Джо Байден обвинил администрацию бывшего лидера государства Дональда Трампа в нынешних проблемах, с которыми сталкивается американская банковская система.

По словам американского лидера, в период администрации бывшего президента США Барака Обамы, когда Байден занимал пост вице-президента, были введены жёсткие требования к банкам, включая  Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Байден объяснил, что это было сделано с целью неповторения кризиса 2008 года.

«К сожалению, предыдущая администрация отменила некоторые из этих требований», — цитирует его РИА Новости.

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года.

Также стало известно, что нью-йоркский Signature Bank был закрыт из-за системных рисков.

По мнению Трампа, страна стоит на пороге новой Великой депрессии из-за экономической политики Байдена.

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