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Регулятор штата Нью-Йорк распорядился закрыть Signature Bank из-за системных рисков

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Signature Bank закрыли из-за системных рисков.

Об этом, как передаёт РИА Новости, сказано в совместном заявлении министра финансов США Джанет Йеллен, главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга.

В документе, который посвящён банкротству банка Silicon Valley Bank (SVB), говорится об объявлении схожего исключения системного риска в отношении Signature Bank, который был закрыт «властями штата».

11 марта Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank.

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