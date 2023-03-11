В США закрыли крупный банк Silicon Valley Bank
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«Silicon Valley Bank, Санта-Клара, Калифорния, был закрыт сегодня калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, который назначил Федеральную корпорацию страхования вкладов управляющим», — отмечается в тексте.
Отмечается, что все застрахованные депозиты FDIC перевёл из закрытого банка в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что дефолт в Соединённых Штатах приведёт к катастрофе.
По её словам, расходы США должны будут сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям.