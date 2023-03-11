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В США закрыли крупный банк Silicon Valley Bank

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В Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank. Об этом сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC).
В США закрыли крупный банк Silicon Valley Bank
  • Gettyimages.ru

«Silicon Valley Bank, Санта-Клара, Калифорния, был закрыт сегодня калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, который назначил Федеральную корпорацию страхования вкладов управляющим», — отмечается в тексте.

Отмечается, что все застрахованные депозиты FDIC перевёл из закрытого банка в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что дефолт в Соединённых Штатах приведёт к катастрофе.

По её словам, расходы США должны будут сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям.

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