В США закрыли крупный банк Silicon Valley Bank

В Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank. Об этом сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC).

«Silicon Valley Bank, Санта-Клара, Калифорния, был закрыт сегодня калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций, который назначил Федеральную корпорацию страхования вкладов управляющим», — отмечается в тексте.

Отмечается, что все застрахованные депозиты FDIC перевёл из закрытого банка в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что дефолт в Соединённых Штатах приведёт к катастрофе.

По её словам, расходы США должны будут сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям.