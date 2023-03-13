Трамп заявил, что США стоят на пороге новой Великой депрессии из-за политики Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты стоят на пороге новой Великой депрессии из-за экономической политики нынешнего американского лидера Джо Байдена.

«Исходя из того, что происходит с нашей экономикой... Джо Байден станет Гербертом Гувером (президент США с 1929 по 1933 год. — RT) современной эпохи», — приводит РИА Новости его слова в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что в США ожидается гораздо более сильная Великая депрессия, чем в 1929 году.

«В доказательство моим словам банки уже начали банкротиться», — отметил политик.

Ранее издание Axios сообщило, что американской банковской системе грозит кризис в случае, если администрация президента США не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB).

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти США не будут спасать обанкротившийся банк SVB.