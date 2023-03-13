Узнать больше

Трамп заявил, что США стоят на пороге новой Великой депрессии из-за политики Байдена

Короткая ссылка
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты стоят на пороге новой Великой депрессии из-за экономической политики нынешнего американского лидера Джо Байдена.
Трамп заявил, что США стоят на пороге новой Великой депрессии из-за политики Байдена
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Moneymaker

«Исходя из того, что происходит с нашей экономикой... Джо Байден станет Гербертом Гувером (президент США с 1929 по 1933 год. — RT) современной эпохи», — приводит РИА Новости его слова в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что в США ожидается гораздо более сильная Великая депрессия, чем в 1929 году.

«В доказательство моим словам банки уже начали банкротиться», — отметил политик.

Ранее издание Axios сообщило, что американской банковской системе грозит кризис в случае, если администрация президента США не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB).

11 марта стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти США не будут спасать обанкротившийся банк SVB.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить