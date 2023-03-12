Глава Минфина Йеллен заявила, что власти США не будут спасать обанкротившийся банк SVB

Власти Соединённых Штатов не будут спасать обанкротившийся ранее банк Silicon Valley Bank (SVB), но намерены помочь вкладчикам финансовой организации. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

По её словам, во время финансового кризиса 2008 года власти США спасли некоторых инвесторов и владельцев, но «проведённые реформы означают, что мы не собираемся повторять это».

«Но мы беспокоимся о вкладчиках, и мы сосредоточены на том, чтобы попытаться удовлетворить их потребности», — приводит ТАСС заявление Йеллен.

Ранее стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank.

Позднее американский предприниматель Илон Маск не исключил возможность покупки обанкротившегося SVB.