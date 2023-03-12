Глава Минфина Йеллен заявила, что власти США не будут спасать обанкротившийся банк SVB
- Gettyimages.ru
По её словам, во время финансового кризиса 2008 года власти США спасли некоторых инвесторов и владельцев, но «проведённые реформы означают, что мы не собираемся повторять это».
«Но мы беспокоимся о вкладчиках, и мы сосредоточены на том, чтобы попытаться удовлетворить их потребности», — приводит ТАСС заявление Йеллен.
Ранее стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank.
Позднее американский предприниматель Илон Маск не исключил возможность покупки обанкротившегося SVB.