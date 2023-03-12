Axios: США грозит кризис банковской системы, если администрация не спасёт Silicon Valley Bank

Американской банковской системе грозит кризис в случае, если администрация президента США не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB).

«Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения», — говорится в публикации Axios.

Ранее стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти США не будут спасать обанкротившийся банк SVB.

До этого она также отметила, что дефолт в Соединённых Штатах приведёт к катастрофе.