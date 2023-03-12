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Axios: США грозит кризис банковской системы, если администрация не спасёт Silicon Valley Bank

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Американской банковской системе грозит кризис в случае, если администрация президента США не сможет спасти Silicon Valley Bank (SVB).
Axios: США грозит кризис банковской системы, если администрация не спасёт Silicon Valley Bank
  • Gettyimages.ru

«Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения», — говорится в публикации Axios.

Ранее стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти США не будут спасать обанкротившийся банк SVB.

До этого она также отметила, что дефолт в Соединённых Штатах приведёт к катастрофе.

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