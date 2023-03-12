Axios: США грозит кризис банковской системы, если администрация не спасёт Silicon Valley Bank
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«Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения», — говорится в публикации Axios.
Ранее стало известно, что в Калифорнии закрыли крупный банк Silicon Valley Bank.
Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что власти США не будут спасать обанкротившийся банк SVB.
До этого она также отметила, что дефолт в Соединённых Штатах приведёт к катастрофе.