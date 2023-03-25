Путин заявил, что Россия не посягает на доллар

Российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россия не посягает на доллар.

«Мы бы пользовались долларом, они же нам не дают, а как нам расчёты осуществлять? В той валюте, которая приемлема для наших торговых партнёров! Юань — одна из таких валют, тем более она используется в МВФ. Они сами пилят сук, на котором сидят. Я уже много раз об этом говорил: ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений, они сами себе наносят ущерб», — сказал он.

Ранее кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев прокомментировал процесс дедолларизации в мировой экономике.