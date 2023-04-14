Лавров назвал необратимым отход от использования доллара

Отход от использования доллара необратим, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

«От доллара сейчас начинается бегство, оно пока ещё не очень быстрое, но наверняка будет ускоряться. Эта тенденция необратима», — заявил Лавров.

Ранее американский обозреватель Фарид Закария в эфире CNN заявил, что США столкнутся с экономическим кризисом, когда прекратится доминирование доллара на мировом рынке.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН выразил мнение, что девальвация доллара является для США выходом из банковского кризиса.