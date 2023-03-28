Журналист из США Закария предрёк крушение американской экономики из-за ослабления доллара
- AFP
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Отрывок передачи Закария опубликовал в своём аккаунте в Twitter.
По его словам, украинский кризис на фоне конфронтационного подхода США по отношению к Китаю «создал идеальный шторм».
Он отметил, что Россия и Китай ускоряют усилия по диверсификации, уходя от использования доллара.
Закария заявил, что американский госдолг за последние 20 лет увеличился почти в пять раз, а ФРС США не раз спасала американскую экономику путём манипуляций.
«Всё это было допустимо только благодаря уникальному статусу доллара, но если он изменится, то США будет ждать невиданная расплата», — заявил журналист.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН выразил мнение, что девальвация доллара является для США выходом из банковского кризиса.