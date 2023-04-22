Новак: Россия в расчётах за энергоресурсы переходит практически только на нацвалюты
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«Учитывая текущие проблемы по расчётам с этими валютами (долларом и евро. — RT), в своих расчётах мы переходим практически только на национальные валюты. Здесь востребован юань, здесь востребован рубль», — заявил Новак, его комментарий приводит журналист Павел Зарубин в Telegram.
Он отметил, что эта тенденция будет продолжена.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин выразил уверенность, что процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.
Панкин также подчеркнул, что в данный момент доллар становится токсичным для проведения повседневных операций.