Новак: Россия в расчётах за энергоресурсы переходит практически только на нацвалюты

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Россия в расчётах за энергоресурсы сейчас переходит практически только на национальные валюты, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак: Россия в расчётах за энергоресурсы переходит практически только на нацвалюты
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«Учитывая текущие проблемы по расчётам с этими валютами (долларом и евро. — RT), в своих расчётах мы переходим практически только на национальные валюты. Здесь востребован юань, здесь востребован рубль», — заявил Новак, его комментарий приводит журналист Павел Зарубин в Telegram.

Он отметил, что эта тенденция будет продолжена.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин выразил уверенность, что процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.

Панкин также подчеркнул, что в данный момент доллар становится токсичным для проведения повседневных операций.

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