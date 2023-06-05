«Отложенный спрос срабатывает»: объём продаж новых легковых автомобилей в России второй месяц подряд превысил 72 тысячи

Спрос на новые легковые автомобили в России в мае 2023 года вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В общей сложности в стране за месяц было продано более 72,2 тыс. новых машин. Лидером остаётся отечественный бренд Lada с долей рынка свыше 30%. Как полагают эксперты, говорить о восстановлении рынка пока рано, но сохраняющийся на протяжении нескольких месяцев рост продаж на фоне отложенного спроса даёт основания для оптимизма.

В мае 2023 года в России было продано почти 72,2 тыс. новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза превысило показатели за аналогичный период 2022-го. Такие данные в понедельник, 5 июня, опубликовало аналитическое агентство «Автостат».

Лидером по продажам среди представленных в России автомобильных брендов остаётся Lada с результатом 22 029 реализованных машин и долей рынка, превышающей 30%. В мае 2022 года концерн «АвтоВАЗ» продал 6656 автомобилей под этой маркой.

Второе, третье и четвёртое места по объёму продаж в свежем рейтинге занимают китайские марки Chery (7444), Haval (7432) и Geely (6690). Пятёрку наиболее востребованных марок замыкает корейская Kia (3090).

В десятку лидеров по объёму продаж новых легковушек в России также вошли китайские бренды Exeed (3028), Omoda (2569) и Changan (1983). В то же время седьмое место занял корейский Hyundai (2722), а девятое — японский бренд Toyota (2016). При этом обе корейские марки, представленные в топ-10, зафиксировали небольшое падение продаж относительно мая 2022 года.

Также на russian.rt.com В России спрос на новые китайские автомобили вырос более чем в четыре раза за год

Наиболее востребованной моделью на российском рынке остаётся Lada Granta. В мае в РФ был продан 15 791 автомобиль этого семейства (почти 22% рынка). В тройку лидеров также вошли китайские кроссоверы Haval Jolion (3864) и Geely Coolray (3536). Из десяти самых продаваемых моделей в мае семь относятся к китайским маркам.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT отметил, что статистический рост продаж в 2,6 раза по сравнению с маем 2022-го ни о чём не говорит, поскольку в прошлом году в этом месяце наблюдалась неблагоприятная ситуация с реализацией автомобилей. Однако, как полагает аналитик, если принять во внимание результаты апреля 2023-го (75 622 новых легковых автомобилей), то можно говорить о наблюдающейся на протяжении нескольких месяцев тенденции к росту продаж (по данным «Автостата», в январе было продано 45,2 тыс. новых легковушек, в феврале — 56,1 тыс., а в марте — 69,9 тыс.).

«Это внушает некоторые надежды. Я не стал бы говорить, что рынок восстановился, но надежда появилась. Отложенный спрос срабатывает. Люди идут покупать автомобили, потому что они нужны», — сказал эксперт.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков также упомянул об эффекте низкой базы 2022 года. По его словам, при сохранении текущей динамики по итогам года можно прогнозировать около 800 тыс. проданных новых автомобилей.

«Сейчас пойдёт традиционный летний провал, а осенью будет некий подъём. Я прогнозировал на этот год верхнюю планку в 850 тыс. автомобилей. Есть осторожный оптимизм, но ничего сверхъестественного пока не случилось», — отметил собеседник RT.

Поэтапное возвращение к требованиям техрегламента

В Минпромторге в начале июня заявили о принятом решении постепенно вернуть российский автопром к требованиям технического регламента, которые были упрощены в мае 2022 года. Тогда производителям временно разрешили выпускать автомобили без антиблокировочной системы тормозов и с экологическим классом ниже Евро-5.

В соответствии с решением, утверждённым премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, временный порядок продолжит действовать до 1 февраля 2024 года. В то же время до этой даты будут поэтапно отменяться ранее введённые послабления.

Как отметили в министерстве, сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими производителями с учётом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых автомобилей соответствующими системами.

«Так, с 1 июня 2023 года выпускаемые на территории Российской Федерации транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «2». Кроме того, с 1 декабря 2023 года к автомобилям будет предъявляться обязательное требование по оснащению антиблокировочной системой тормозов», — говорилось в сообщении Минпромторга.

Кроме того, для брендов, не прекращавших официальные поставки в Россию, до 1 октября сохраняется механизм ввоза по заключениям, оформляемым в рамках упрощённого техрегламента. А для официально прекративших свою деятельность в России производителей упрощённый механизм оценки безопасности продолжит действовать до 1 февраля 2024 года.