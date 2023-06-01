В России спрос на новые китайские автомобили вырос более чем в четыре раза за год

Аналитики «Авито Авто» проанализировали статистику по спросу и предложению автомобилей на платформе и выяснили, что спрос россиян на новые модели китайского производства увеличился более чем в четыре раза (311,6%) за год.

Об этом пишет «Российская газета».

При этом покупательский интерес к моделям с пробегом вырос на 51,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя цена авто с пробегом от китайских моделей в мае текущего года составила 1 830 000 рублей, а средняя цена новых китайских авто — 2 810 000 рублей.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.