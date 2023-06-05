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Рынок новых легковых авто в России вырос в 2,6 раза в мае

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Агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» сообщило, что рынок новых легковых машин в России увеличился в 2,6 раза в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было реализовано 72,2 тыс. единиц.
Рынок новых легковых авто в России вырос в 2,6 раза в мае
  • Gettyimages.ru

Об этом информируют «Известия».

Модель Lada Granta стала лидером продаж — более 22% от числа всех проданных в мае автомобилей (15 791 ед.).

В тройку самых популярных авто вошли китайские Haval Jolion (3864) и Geely Coolray (3536). При этом динамика роста продаж Coolray за год увеличилась более чем в 8,3 раза.

Из отечественных производителей лидирует АвтоВАЗ, продажи компании выросли в 3,3 раза, до 22 тыс. машин, а доля автомобилей Lada на рынке превысила 30%.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.

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