Завод «Москвич» за четыре месяца продал 35 отечественных электрокаров

С начала года жители России приобрели 35 электрических кроссоверов марки «Москвич 3е», выпущенных на одноимённом автомобильном заводе, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Как отмечает телеканал «360», стоимость модели «Москвич 3е» в базовой комплектации составила 3,5 млн рублей.

За четыре месяца 2023 года в России продали 587 электрокаров отечественного производства.

Лидерами продаж стали модели Evolute i-Pro и Evolute i-Joy, выпускаемые на Липецком заводе «Мотоинвест».

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.