Завод «Москвич» за четыре месяца продал 35 отечественных электрокаров
- РИА Новости
Как отмечает телеканал «360», стоимость модели «Москвич 3е» в базовой комплектации составила 3,5 млн рублей.
За четыре месяца 2023 года в России продали 587 электрокаров отечественного производства.
Лидерами продаж стали модели Evolute i-Pro и Evolute i-Joy, выпускаемые на Липецком заводе «Мотоинвест».
Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.