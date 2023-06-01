Упрощённый техрегламент для российских автомобилей продлён до февраля

Российское правительство продлило действие упрощённого техрегламента по выпуску автомобилей в стране до 1 февраля 2024 года, с поэтапным возвращением требований.

«Правительство Российской Федерации приняло решение о поэтапном возвращении требований технического регламента «О безопасности колёсных транспортных средств» и продлении действия постановления № 855 «Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колёсных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» от 12.05.2022 с учётом новых требований до 1 февраля 2024 года», — приводит РИА Новости сообщение Минпромторга.

Отмечается, что сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими автопроизводителями.

Ранее в Минпромторге России предложили запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощённым требованиям с 1 июня 2023 года.

Также в Дальневосточном таможенном управлении заявили о росте ввоза через Владивосток иномарок с пробегом.