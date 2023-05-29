«Ведомости»: Минпромторг намеревается изменить систему оценки локализации автомобилей

Минпромторг готовится внести изменения в систему локализации производящихся в России автомобилей, сообщает газета «Ведомости».

«Эти изменения предполагают перераспределение баллов в рамках системы оценки локализации автотранспортных средств от сварки, окраски и штамповки кузовных деталей машин в пользу автокомпонентов», — говорится в материале.

По словам авторов, в автопроме возможное нововведение воспринимают негативно.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов считает, что такие изменения могут понадобиться Китаю, который на данный момент не готов инвестировать в сварку и окраску в России.

Ранее в Минпромторге России предложили запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощённым требованиям с 1 июня 2023 года.

Также в Дальневосточном таможенном управлении заявили о росте ввоза через Владивосток иномарок с пробегом.