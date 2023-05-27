ТАСС: физлица смогут ввозить автомобили без кнопки SOS до 1 февраля 2024 года
Об этом информирует ТАСС.
«Упрощённый техрегламент может быть продлён частично», — говорится в сообщении.
Отмечается, что физлицам до указанной даты разрешат ввозить в Россию по одному такому автомобилю в год.
Агентство уточняет, что данная мера может быть связана с необходимостью исключения искусственного ажиотажа на Дальнем Востоке, через который идёт поток подержанных японских автомобилей.
Ранее в Минпромторге России предложили запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощённым требованиям с 1 июня 2023 года.
Также в Дальневосточном таможенном управлении заявили о росте ввоза через Владивосток иномарок с пробегом.