ТАСС: физлица смогут ввозить автомобили без кнопки SOS до 1 февраля 2024 года

Российские власти могут продлить до 1 февраля 2024 года упрощённый техрегламент в части оборудования кнопкой SOS автомобилей, которые ввозятся для личного пользования.

Об этом информирует ТАСС.

«Упрощённый техрегламент может быть продлён частично», — говорится в сообщении.

Отмечается, что физлицам до указанной даты разрешат ввозить в Россию по одному такому автомобилю в год.

Агентство уточняет, что данная мера может быть связана с необходимостью исключения искусственного ажиотажа на Дальнем Востоке, через который идёт поток подержанных японских автомобилей.

Ранее в Минпромторге России предложили запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощённым требованиям с 1 июня 2023 года.

Также в Дальневосточном таможенном управлении заявили о росте ввоза через Владивосток иномарок с пробегом.