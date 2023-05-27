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ТАСС: физлица смогут ввозить автомобили без кнопки SOS до 1 февраля 2024 года

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Российские власти могут продлить до 1 февраля 2024 года упрощённый техрегламент в части оборудования кнопкой SOS автомобилей, которые ввозятся для личного пользования.

Об этом информирует ТАСС.

«Упрощённый техрегламент может быть продлён частично», — говорится в сообщении.

Отмечается, что физлицам до указанной даты разрешат ввозить в Россию по одному такому автомобилю в год.

Агентство уточняет, что данная мера может быть связана с необходимостью исключения искусственного ажиотажа на Дальнем Востоке, через который идёт поток подержанных японских автомобилей.

Ранее в Минпромторге России предложили запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощённым требованиям с 1 июня 2023 года.

Также в Дальневосточном таможенном управлении заявили о росте ввоза через Владивосток иномарок с пробегом.

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