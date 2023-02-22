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Минпромторг предложил запретить ввоз авто из дружественных стран по упрощённым правилам

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В Минпромторге России предложили запретить ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощённым требованиям с 1 июня 2023 года.
Минпромторг предложил запретить ввоз авто из дружественных стран по упрощённым правилам
  • Gettyimages.ru

«В частности, с 1 июня 2023 года на все ввозимые в Россию автомобили, в том числе на автомобили физических лиц, снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб», — сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что это позволяет в автоматическом режиме получать данные о местонахождении машины в случае аварии и через «ЭРА-ГЛОНАСС» передавать данные экстренным службам для оказания помощи.

По данным Дальневосточного таможенного управления, число иномарок с пробегом, ввезённых в страну через владивостокскую таможню, увеличилось на 72% — более 197 тыс. штук в 2022 году.

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