Сладкий избыток: сахар в России дешевеет на фоне рекордного роста мировых цен

С начала 2023-го мировые цены на сахар выросли более чем на четверть и достигли самого высокого уровня за 11,5 года. Главной причиной такой динамики эксперты считают снижение производства товара в Индии, Пакистане, Таиланде и Китае. В России сахар умеренно дешевеет на протяжении последних месяцев. По словам аналитиков, в стране сегодня наблюдается переизбыток сахара, в то время как спрос на него остаётся сравнительно невысоким. Специалисты не исключают, что внутренние цены продолжат оставаться подавленными до конца года.

Рыночные цены на белый сахар в мире достигли максимального уровня за последние 11,5 года. В среду, 12 апреля, во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость майских контрактов на поставку сладкого продукта поднималась на 0,6% — до $706,9 за тонну. В последний раз такое высокое значение можно было наблюдать ещё в октябре 2011 года.

Всего с начала 2023-го сахар на международном рынке подорожал на 27,5%. Наблюдаемую динамику специалисты связывают с появлением новостей о сокращении поставок товара из Индии, Пакистана, Таиланда и Китая.

«Производство сырья в этих странах сокращается как из-за климатических, так и экономических причин. Мировой баланс сахара — это динамичный процесс, и снижение производства со стороны хотя бы одного из крупных игроков рынка всегда приводит к колебанию цены», — объяснил RT ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

Кроме того, в определённой степени на сахарных котировках могло отразиться и наблюдаемое в последние дни удорожание нефти, не исключил аналитик. Так, после решения альянса ОПЕК+ сократить добычу углеводородов стоимость энергосырья эталонной марки Brent с начала апреля выросла более чем на 9% и сейчас находится вблизи отметки $87 за баррель.

По словам Евгения Иванова, начиная ещё с 1970-х при повышении нефтяных цен и, как следствие, увеличении стоимости бензина ряд стран начинают активнее использовать сахарный тростник для производства этанола — более дешёвого вида топлива. В этом случае продовольственный рынок может недополучать объёмы сахара, что в конечном счёте приводит к удорожанию продукта.

«К подобным мерам иногда прибегают страны Западной Европы, у них есть для этого соответствующие заводы. Тем не менее стоит отметить, что на данный момент нефтяные цены пока находятся на относительно низком уровне, поэтому фактор этанола на рынке сахара сейчас не главный», — добавил Иванов.

С большим запасом

Любопытно, что на фоне глобального удорожания сахара его стоимость на российских прилавках показывает более сдержанную динамику. Согласно опубликованному в среду отчёту Министерства экономического развития РФ, с начала 2023 года розничные цены на сладкий продукт в среднем по стране опустились на 0,25%.

Ключевым поводом для удешевления сахара в России мог послужить его переизбыток на внутреннем рынке. Таким мнением с RT поделилась аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичёва.

«В этом году у нас ожидается очередной прирост площадей посевов и производства. В стране сформируются избытки около 2 млн т сахара, который необходимо будет экспортировать. Это, в свою очередь, способствует снижению цен», — пояснила Лукичёва.

Также по теме Меньше, чем в США и Европе: годовая инфляция в России опустилась ниже 3,3% Годовая инфляция в России впервые с лета 2020-го замедлилась до 3,29%. Значение оказалось не только ниже целевой отметки властей 4%,...

По данным Союза сахаропроизводителей России, к началу апреля 2023 года общие товарные запасы сладкого продукта в РФ превышали 3 млн т. Это примерно на 13,2% больше по сравнению с аналогичным уровнем 2022-го. Кроме того, по состоянию на 4 апреля в стране было посеяно 120 тыс. га сахарной свёклы, что на 10% больше прошлогодних значений.

«Всего в 2023-м площадь посевов сахарной свёклы ожидается на 1,5% выше уровня прошлого года и составит 1,042 млн га. Сохранение средних уровней осадков, а также благоприятной температуры воздуха будут способствовать положительной динамике развития сахарной свёклы в период её развития», — отметили в организации.

В настоящий момент внутренний спрос на сахар в России обеспечен на 103,2%, тогда как для достижения продовольственной безопасности показатель должен составлять не менее 90%. Об этом в конце марта заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления с ежегодным отчётом правительства в Государственной думе.

Как напомнил глава кабмина, ещё в 2022 году на фоне беспрецедентных санкций Запада в отношении Москвы многие переживали, что с полок магазинов могут исчезнуть продукты. Тем не менее такого сценария удалось избежать, подчеркнул Мишустин.

«Наши аграрии не подвели… Уровень продовольственной безопасности в России — один из самых надёжных в мире. С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном, сахаром, растительным маслом, мясом и рыбой», — добавил председатель правительства.

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Как рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, обычно рост мировых цен на сырьё отражается на стоимости продуктов питания в России с разницей в несколько месяцев. Таким образом, последствия нынешнего удорожания сахара на глобальном рынке рядовые потребители могут увидеть летом. Впрочем, эффект вряд ли окажется чувствительным, считает эксперт.

«Традиционно лето и начало осени в России являются сезоном дефляции. Поскольку ажиотажный спрос на сахар и другие продукты первой необходимости сегодня в стране отсутствует, можно предположить, что существенного повышения цен на сахар в текущем году вообще не будет. По нашим оценкам, до конца 2023-го динамика розничных цен может меняться от роста примерно на 0,5% до снижения на 0,7—0,8%», — предположила Мильчакова.

При этом на фоне роста мировых цен и снижения экспорта из Индии и Пакистана Россия может вернуться в Центральную Азию с поставками сахара и производных товаров, считает Евгений Иванов. В частности, по его словам, Москва способна увеличить отгрузки продукции в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизию и Казахстан.

«Мы можем поставлять товары в эти страны по железной дороге. Поставки подобным образом удобны и недороги для наших компаний», — заключил эксперт.