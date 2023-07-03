После шторма: эксперты назвали цены на нефть, действия ЦБ и геополитическую ситуацию главными факторами для рубля в июле

В начале первых торгов июля курс доллара на Мосбирже опускался до 88,3 рубля, курс евро — до 96,6 рубля, а курс юаня — до 12,2 рубля. Показатели умеренно снижаются после резкого скачка в июне, когда рынок эмоционально отреагировал на попытку вооружённого мятежа в России. По мнению экспертов, в ближайшее время геополитическая тревожность будет постепенно сходить на нет, что должно благоприятно отразиться на динамике рубля. Помимо этого, определяющими факторами для нацвалюты в ближайший месяц будут действия Центробанка, изменение цен на нефть и ситуация во внешней торговле страны. При этом если ажиотажный рост курсов возобновится, власти могут задействовать специальные меры для стабилизации обстановки, уверены аналитики.

В понедельник, 3 июля, российская валюта укрепляется на Московской бирже. В начале торгов курс доллара снижался на 1,3%, до 88,34 рубля, а курсы евро и юаня — на 1,2%, до 96,61 и 12,19 рубля соответственно.

Нацвалюта умеренно дорожает по отношению к американской, европейской и китайской на первых июльских торгах после заметного удешевления в июне. Так, за первый месяц лета стоимость доллара на Мосбирже выросла на 10,4%, до 89,55 рубля, евро — на 13%, до 97,8 рубля, а юаня — на 8,4%, до 12,33 рубля. Причём в определённый момент значения даже поднимались до 89,77, 97,95 и 12,35 соответственно — самых высоких уровней с весны 2022 года.

Одной из главных причин ослабления рубля в прошлом месяце стал дисбаланс между спросом и предложением на российском валютном рынке, уверены эксперты. За последнее время интерес бизнеса и населения к зарубежным денежным единицам заметно вырос, в то время как объём поступающих в страну долларов, евро и юаней, напротив, уменьшился.

«Экспорт из России в количественном и денежном выражении снижается, в результате чего сокращается и приток валютной выручки в страну. При этом спрос на иновалюту растёт как со стороны импортеров, так и среди инвесторов. Кроме того, безусловно, нынешний курс отражает и эмоциональную реакцию рынка на тревожные события второй половины июня», — рассказал RT инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

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Напомним, 24 июня в России произошла попытка вооружённого мятежа. В субботу утром силы частной военной компании ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону и обосновались в том числе у штаба Южного военного округа, сообщалось о выдвижении отдельной колонны в сторону Москвы.

Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и заявил, что страна получила «удар в спину» в момент, когда ведёт тяжелейшую борьбу со всей военной, экономической и информационной машиной Запада.

Позднее при участии главы Белоруссии Александра Лукашенко была достигнута договорённость об остановке движения ЧВК «Вагнер» и о «дальнейших шагах по деэскалации напряжения».

Вечером 26 июня Владимир Путин вновь обратился к гражданам и подчеркнул, что вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен. Позже глава государства выступил перед военными и сотрудниками правоохранительных органов, участвовавшими в пресечении попытки мятежа, и поблагодарил их за стойкость и слаженные действия.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

На фоне произошедших событий в ряде регионов России спрос на наличную валюту вырос примерно на 30%, а некоторых субъектах страны — сразу на 70—80%, о чём 26 июня сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Тем не менее, по его словам, Центральный банк сумел оперативно взять ситуацию под контроль.

«Благодаря достаточно чёткой работе Банка России и подкреплению наличной валютой, несмотря на то что объёмы такого подкрепления выросли примерно в три раза, удалось полностью избежать каких-либо нарушений штатной ситуации. Все банкоматы работали в штатном режиме, и уже в воскресенье спрос пошёл на убыль. Сейчас обстановка полностью стабилизировалась», — отмечал Белоусов.

В самом ЦБ заявили, что произошедшее ослабление рубля не представляет угрозы для финансовой стабильности России. При этом, как подчеркнул зампред регулятора Алексей Заботкин, ключевым фактором для нацвалюты по-прежнему остаются показатели внешней торговли страны.

«Курс у нас плавающий. Динамика курса определяется потоками платёжного баланса. В первую очередь — тем, что происходит на стороне экспорта и на стороне импорта… Рисков для финстабильности мы не видим, но, безусловно, динамика курса будет учтена на следующем заседании совета директоров по ключевой ставке», — цитирует Заботкина Интерфакс.

Ближайшая встреча руководства Центробанка намечена на 21 июля. Как полагает Александр Бахтин, по итогам заседания топ-менеджмент регулятора может повысить ставку, что должно оказать поддержку российской валюте. Аналогичную точку зрения в беседе с RT выразил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Отметим, что повышение процентной ставки ЦБ делает вложения денег в рублёвые активы более привлекательными для инвесторов. В частности, за счёт действий Центробанка увеличивается доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В результате дополнительный приток инвестиций на рынок ОФЗ позитивно влияет на динамику рубля.

«ЦБ, вероятно, поднимет ставку, а это действительно может способствовать притоку спекулятивного капитала в рублёвые активы. Более того, не исключено, что на фоне произошедшего за последние недели подъёма курса импорт в ближайшее время начнёт снижаться, что тоже должно помочь рублю», — предположил Сергей Суверов.

Комфортный диапазон

Вместе с тем, согласно оценке правительства России, нынешний валютный курс остаётся комфортным для экономики страны. Об этом ещё в середине июня во время Петербургского международного эконмического форума заявил Андрей Белоусов.

Поясним, что традиционно ослабление нацвалюты приводит к удорожанию поставляемых за рубеж товаров, в результате чего государственная казна начинает получать больше доходов. Таким образом, наблюдаемое в последнее время удешевление рубля должно способствовать сокращению бюджетного дефицита России, который, по последним оценкам Минфина, сейчас превышает 3,4 трлн рублей при плановом показателе 2,9 трлн.

«С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80—90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортёров, и импортёров», — приводит ТАСС слова Белоусова.

Тем не менее власти вряд ли допустят рост курса существенно выше этого диапазона, уверены эксперты. Так, по словам Сергея Суверова, если стоимость доллара начнёт приближаться к отметке 100 рублей Министерство финансов и Центробанк могут задействовать специальные меры для стабилизации обстановки.

В частности, речь может идти о дополнительном повышении ключевой ставки или усилении валютных интервенций, считает специалист. Во втором случае Минфин через ЦБ начнёт активнее продавать иновалюту из Фонда национального благосостояния, что по итогу позволит выровнять баланс между спросом и предложением на рынке и тем самым поддержать рубль. Возможность использования этого механизма не исключил и советник генерального директора УК ПСБ Николай Рясков.

«В случае повышенной волатильности действительно возможны интервенции со стороны регулятора. Кроме того, в июле поддержку рублю могут оказать налоговые платежи, а также возможный рост экспорта по мере оптимизации логистических цепочек. Если же повторится ситуация с падением импорта, как было год назад, это тоже приведёт к удорожанию рубля», — отметил Рясков в разговоре с RT.

С оглядкой на нефть

По мнению экспертов, в июле участники российского валютного рынка продолжат внимательно следить и за динамикой цен на нефть. Как отметил Александр Бахтин, уже на протяжении нескольких месяцев сырьевые котировки фактически «топчутся на месте» и на сегодняшний день остаются вблизи отметки $75 за баррель. Впрочем, уже в ближайшее время ситуация может измениться, не исключил аналитик.

«Мировые цены на нефть могут получить поддержку от пикового спроса на топливо в США, где сейчас в самом разгаре автомобильный сезон. Думаю, стоимость барреля эталонной марки Brent может подняться в зону $75—80», — предположил Бахтин.

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Помимо этого, дополнительный импульс нефтяным котировкам могут придать действия стран — участниц соглашения ОПЕК+, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Ранее в альянсе договорились о дополнительном сокращении добычи углеводородов. Предполагается, что в результате инициативы объём поставок энергоресурса на глобальный рынок уменьшится — и сырьевые цены получат дополнительный повод для роста.

«В частности, Саудовская Аравия с июля планирует сократить объёмы добычи своей нефти на 1 млн баррелей в сутки. Это идёт в качестве дополнения к более широкой сделке ОПЕК+ по ограничению поставок до 2024 года. Похоже, что саудиты намерены вернуть котировки к $80 за баррель в ближайший месяц. Этот фактор во второй половине лета может помочь стабилизировать курс доллара в диапазоне 85—90 рублей», — полагает собеседник RT.

Вместе с тем опрошенные RT специалисты пока придерживаются разных оценок относительно дальнейших перспектив валютного курса. По мнению Николая Ряскова, в ближайший месяц доллар может торговаться в широком коридоре — 82—89 рублей. В свою очередь, аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев считает возможным снижение диапазона до 80—85 рублей. Примерно похожий прогноз сделал и Александр Бахтин.