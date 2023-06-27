«Доказали верность народу и присяге»: Путин заявил, что противостоявшие мятежу силовики остановили гражданскую войну

Российские военнослужащие и представители силовых ведомств, противостоявшие попытке военного мятежа, остановили гражданскую войну, сказал Владимир Путин. Российский лидер отметил, что силовики и военные уберегли страну от потрясений, делом доказали свою верность народу и воинской присяге. Он также отметил, что из-за событий 24 июня не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО.

Владимир Путин заявил, что военнослужащие, обеспечившие порядок и законность во время попытки вооружённого мятежа 24 июня, фактически остановили гражданскую войну.

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», — сказал президент в ходе выступления перед подразделениями Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО.

По его словам, представители силовых ведомств «делом доказали свою верность народу России и воинской присяге».

Президент упомянул, что части Минобороны, Росгвардии, а также сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надёжную работу важнейших центров управления, стратегических объектов, безопасность приграничных регионов и прочность тыла вооружённых сил, которые продолжали в это время работу на фронте.

Президент отметил, что в сложившей ситуации не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО.

Как подчеркнул Путин, решимость и мужество сотрудников силовых ведомств, а также консолидация всего российского общества сыграли определяющую роль в стабилизации обстановки.

«Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними», — сказал глава государства.

Он также отметил, что быстрое и чёткое развёртывание подразделений силовых структур позволило пресечь опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения.

Передача техники ЧВК «Вагнер» военным и прекращение уголовного дела

В Минобороны России 27 июня заявили, что ведётся подготовка к передаче в распоряжение ведомства тяжёлой техники, имевшейся в распоряжении ЧВК «Вагнер».

«Идёт подготовка к передаче ЧВК «Вагнер» тяжёлой военной техники в действующие подразделения Вооружённых сил РФ», — заявили в пресс-службе МО РФ.

Напомним, утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали ряд объектов в Ростове-на-Дону, в том числе штаб Южного военного округа. Часть бойцов группы выдвинулись в сторону Москвы.

На фоне сложившейся ситуации президент России Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением, в котором он заявил о вооружённом мятеже и сказал, что страна получила «удар в спину» в момент, когда ведётся тяжелейшая борьба со всей военной, экономической и информационной машиной Запада.

Позднее в тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о достижении договорённости с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным об остановке движения на российской территории. Сам Пригожин подтвердил, что бойцы уходят в «полевые лагеря».

Утром 27 июня в ФСБ заявили, что возбуждённое ранее уголовное дело по ст. 279 УК России по факту вооружённого мятежа прекращено.

«В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года по ст. 279 УК России по факту вооружённого мятежа, установлено, что его участники 24 июня 2023 года прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления», — заявили в Центре общественных связей ведомства.

Вечером 26 июня Владимир Путин выступил с обращением, в котором подчеркнул, что вооружённый мятеж в любом случае был бы подавлен. Он также заявил, что по итогам этих событий бойцы ЧВК «Вагнер» могут подписать контракт с Минобороны, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию.

Президент России также поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за вклад в урегулирование мятежа.

Сам Лукашенко 27 июня в ходе вручения генеральских погон высшему офицерскому составу белорусских вооружённых сил высказался о событиях в России. По его словам, многие граждане республики приняли эту ситуацию «близко к сердцу».

Лукашенко продолжил, рассказав, что на фоне попытки вооружённого мятежа в России он отдал распоряжения по приведению армии и силовых ведомств в полную боевую готовность.

«Самое страшное, что, если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались», — сказал Лукашенко. По словам белорусского лидера, «если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем».