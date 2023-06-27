Кремль опубликовал видео обращения Путина к силовикам на Соборной площади
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- © Kremlin Pool
Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.
Путин отметил, что во время попытки вооружённого мятежа 24 июня в непростой ситуации военные и силовики действовали чётко и слаженно.
По его словам, они делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и её будущее.
Ранее сообщалось, что во встрече с Путиным участвуют более 2,5 тыс. военных и представителей силовых структур.