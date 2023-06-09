С возможностью дальнейшего повышения: Банк России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

В пятницу, 9 июня, руководство российского Центробанка в очередной раз решило сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Как отметили в ЦБ, к началу июня темпы роста потребительских цен на товары и услуги в стране выросли до 2,6% по сравнению с апрельскими 2,3%. Согласно оценке регулятора, экономическая активность растёт быстрее, чем предполагалось, что ведёт к более активному восстановлению потребительского спроса. На этом фоне Банк России ждёт дальнейшего ускорения инфляции и не исключает возможности повышения ставки в ближайшее время. Такая мера позволит удержать рост цен, утверждают в ЦБ.

Центральный банк России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Такое решение совет директоров ЦБ принял по итогам заседания в пятницу, 9 июня.

Согласно оценке регулятора, в настоящий момент годовая инфляция в стране постепенно ускоряется. Так, если в апреле темп роста потребительских цен на товары и услуги опускался до трёхлетнего минимума и достигал 2,3% в годовом выражении, то по состоянию на 5 июня показатель вырос до 2,6%.

«Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растёт быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Как полагают специалисты Центробанка, по итогам 2023-го уровень годовой инфляции в России может составить 4,5—6,5%. Между тем уже в 2024-м значение должно вернуться к целевым 4% и в дальнейшем будет оставаться вблизи этой отметки, прогнозируют в регуляторе.

Традиционно изменение денежно-кредитной политики (ДКП) считается одним из главных инструментов ЦБ для контроля над инфляцией. В случае ажиотажного роста цен регулятор повышает ставку, в результате чего заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, экономическая деятельность снижается и ценовое давление ослабевает. Если инфляция, напротив, замедляется, Центробанк может снизить ставку для оживления деловой и потребительской активности.

Весной 2022 года на фоне масштабных санкций Запада в отношении Москвы инфляция в России начала резко расти и в определённый момент достигала 17,8% — максимального уровня за последние 20 лет. В качестве антикризисной меры ЦБ более чем в два раза поднял ключевую ставку (с 9,5% до рекордных 20% годовых), что спустя некоторое время позволило замедлить рост цен.

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Так, уже летом уровень инфляции в стране опустился ниже 15%, а по итогам года составил 11,9%, после чего продолжил снижаться. По мере ослабления ценового давления ЦБ стал постепенно опускать и ключевую ставку. В июне 2022-го регулятор вернул её к досанкционному уровню 9,5%, а в сентябре снизил до 7,5% годовых и с тех продолжает удерживать на этой отметке.

«Поскольку изменение ключевой ставки — это один из самых тяжёлых инструментов денежно-кредитной политики, ЦБ применяет его только в тех случаях, когда это действительно необходимо. Сейчас мы видим, что курс рубля стабилизировался в определённом коридоре, а инфляция с начала года пока особо не вызывает беспокойства. Поэтому оснований принимать решение по ставке именно сейчас у ЦБ нет», — объяснил RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 21 июля. Согласно пресс-релизу ЦБ, в дальнейшем регулятор будет принимать решение по ключевой ставке с учётом динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также оценки внутренних и внешних рисков. При этом в регуляторе не исключают некоторого ужесточения монетарной политики.

«В целом баланс рисков для инфляции ещё больше сместился в сторону проинфляционных... В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», — заявили в ЦБ.

Впрочем, опрошенные RT эксперты пока придерживаются разных оценок перспектив ДКП. По мнению Александра Шепелева, ЦБ может незначительно поднять ключевую ставку уже на июльском заседании. В свою очередь, начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев считает нынешние 7,5% оптимальным уровнем для экономики и не ожидает изменений до конца года, если инфляция не будет отклоняться от прогноза. Между тем управляющий активами УК ПСБ Георгий Воронков допускает некоторое увеличение ставки в течение второго полугодия.

«Во второй половине 2023-го ставка может быть повышена, поскольку проинфляционных факторов сейчас больше, чем дезинфляционных. Думаю, по итогам года она будет на уровне 8—8,25%», — предположил Воронков в беседе с RT.

Ожидаемый шаг

В первые минуты после оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта показывала неоднозначную динамику на Московской бирже. Так, курс доллара поднимался на 0,04% — до 82,63 рубля. В то же время стоимость евро снижалась на 0,14% — до 88,97 рубля, а юаня — на 0,31%, до 11,56 рубля.

Сохранение ключевой ставки на июньском заседании было ожидаемым, утверждают эксперты. По словам специалистов, инвесторы в своих действиях заранее учли такой вариант развития событий, поэтому решение ЦБ не оказало серьёзного влияния на рубль.

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Как рассказал RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, некоторое давление на российскую валюту сегодня оказывает неопределённая ситуация с ценами на нефть и напряжённая геополитическая обстановка. Кроме того, участники рынка могут негативно реагировать на сообщения о подготовке Евросоюзом 11-го пакета антироссийских санкций, добавил эксперт.

По мнению Александра Шепелева, в ближайшее время инвесторы будут внимательно следить за действиями монетарных властей США и Европы. Как ожидается, в середине июня Федеральная резервная система Соединённых Штатов и Европейский ЦБ также должны будут принять решения относительно своих процентных ставок. Повышение этих показателей может привести к ослаблению рубля к доллару и евро, тогда как сохранение значений на текущих уровнях, напротив, способно укрепить нацвалюту по отношению к американской и европейской.

Также по теме Летнее равновесие: эксперты назвали цены на нефть и решения мировых центробанков главными факторами для рубля в июне На открытии первых торгов лета доллар и юань на Мосбирже дешевели до 81,02 и 11,37 рубля соответственно, а евро дорожал до 86,58...

«Таким образом, динамика доллара и евро будет в основном находиться под влиянием решений регуляторов. В то же время на китайской валюте всё более активно сказывается увеличение её доли в международных расчётах», — добавил Шепелев.

Как полагает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, в июне курс доллара продолжит колебаться в диапазоне 80—83 рублей. Евро при этом будет торговаться в коридоре 86—89 рублей, а юань — в рамках 11,3—11,7 рубля, уверен собеседник RT. Между тем Спартак Соболев не исключает, что в течение месяца стоимость американской валюты может подниматься до 84 рублей, европейской — до 91 рубля, а китайской — до 12 рублей. Похожей оценки придерживается и Владислав Антонов.

«В июне курс доллара, вероятно, останется в пределах 76—83,5 рубля, а евро — в диапазоне 82—91 рубль. Для китайской валюты можно обозначить торговый диапазон между 10,8 и 12 рублями», — заключил Антонов.