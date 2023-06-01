Летнее равновесие: эксперты назвали цены на нефть и решения мировых центробанков главными факторами для рубля в июне

На открытии первых торгов лета доллар и юань на Мосбирже дешевели до 81,02 и 11,37 рубля соответственно, а евро дорожал до 86,58 рубля. Как полагают специалисты, в июне одним из ключевых ориентиров для российской валюты будет динамика цен на нефть. В этой связи внимание участников рынка будет приковано к итогам заседания ОПЕК+, где стороны могут договориться об изменении параметров добычи сырья. Кроме того, инвесторы будут следить за решениями центробанков России, США и Европы по процентным ставкам. Одновременно колебания курсов должно сгладить введение лимита в $1 млрд для проведения сделок с уходящими из РФ иностранными компаниями. Как на этом фоне может измениться стоимость доллара, евро и юаня в ближайший месяц — в материале RT.

В четверг, 1 июня, российская валюта показывает неоднозначную динамику на Московской бирже. Во время открытия торгов курс доллара снижался на 0,11%, до 81,02 рубля, а курс юаня — на 0,04%, до 11,37 рубля. Курс евро при этом, напротив, поднимался на 0,07% — до 86,58 рубля.

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В ближайший месяц одним из определяющих факторов для нацвалюты будет динамика цен на нефть, уверены эксперты. Сегодня сырьё эталонной марки Brent на мировом рынке торгуется вблизи отметки $73 за баррель, хотя ещё в середине весны значение превышало $87. Произошедшее снижение котировок аналитики связывают с растущими опасениями инвесторов по поводу глобального потребления топлива.

«Нефть подешевела из-за более слабого, чем ожидалось, восстановления экономики Китая после снятия карантинных ограничений. К тому же другие крупнейшие потребители сырья также испытывают экономические проблемы, что ставит под угрозу долгосрочные перспективы спроса на сырьё в мире», — объяснил RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, дальнейшее снижение нефтяных цен способно привести к ослаблению рубля. Впрочем, текущее положение дел на международном энергорынке ещё может измениться на фоне действий государств — участниц соглашения ОПЕК+. Такую точку зрения в интервью RT выразила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Июнь начнётся событием, важным для рубля и нефтяного рынка, — заседанием ОПЕК+ в Вене, которое состоится уже в это воскресенье. Принятые по итогам встречи решения в дальнейшем будут отыгрываться в сырьевых котировках и курсе российской валюты», — пояснила Мильчакова.

В объединение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

Начиная с мая на фоне возникших проблем с глобальным потреблением топлива страны альянса стали сокращать добычу сырья суммарно на 3,66 млн баррелей в сутки для поддержания цен. Между тем в текущих условиях стороны могут одобрить дополнительное снижение производства по итогам грядущей встречи, что должно сыграть в пользу удорожания нефти и укрепления рубля. Таким мнением с RT поделился финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

AP

Как полагает специалист, дополнительную поддержку рублю могут оказать инициативы властей РФ в финансовой сфере. Так, с 1 июня по поручению президента Владимира Путина в стране устанавливается лимит размером $1 млрд в месяц на покупку зарубежной валюты при выходе иностранных инвесторов из российских активов.

Руководство страны задумалось о введении такой меры ещё в апреле, после того как британская компания Shell обменяла и вывела из России выручку на $1,2 млрд от продажи доли в проекте «Сахалин-2». Это привело к временному скачку спроса на иностранную валюту и, как следствие, ослаблению рубля.

«Лимит будет единый, естественно. Смысл именно в том, чтобы не было влияния на валютный рынок. То есть это значит, что, условно говоря, комиссия разрешила за такую-то цену продать бизнес, но купить валюту можно в течение какого-то срока, чтобы лимит не нарушать», — объяснял ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

С оглядкой на ставки

Помимо этого, внимание участников рынка будет приковано к действиям Центрального банка РФ, считает Наталья Мильчакова. Так, уже 9 июня руководство регулятора собирается провести очередное заседание, где примет решение по ключевой ставке.

«Скорее всего, ставку сохранят на текущем уровне 7,5% годовых. Вместе с тем реакция рубля на это решение может зависеть от того, какой прогноз ЦБ сделает относительно перспектив российской экономики на вторую половину текущего года», — предположила собеседница RT.

Кроме того, по её мнению, инвесторы будут внимательно следить за действиями монетарных властей США и Европы. Как ожидается, в середине июня Федеральная резервная система Соединённых Штатов и Европейский центробанк также должны будут принять решения относительно своих процентных ставок. Повышение этих показателей может привести к ослаблению рубля к доллару и евро, тогда как сохранение значений на текущих уровнях, напротив, способно укрепить российскую валюту по отношению к американской и европейской.

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«Стоит также отметить, что в июне определённую роль будет играть и геополитический фон. В целом же мы ожидаем, что в ближайший месяц курс доллара может колебаться в рамках 79—84 рублей, а стоимость евро — в диапазоне 84—89 рублей», — добавила Наталья Мильчакова.

Похожей оценки придерживается и начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. При этом в разговоре с RT специалист не исключил, что стоимость доллара в определённый момент может снижаться до 76 рублей, но затем способна вернуться к уровню 83—84 рубля, в то время как курс евро будет стабильно оставаться в пределах 83—90 рублей. Курс юаня, по его мнению, останется в коридоре 10,9—12 рублей. Почти такой же прогноз сделал и Владислав Антонов.

«Юань на российском валютном рынке сейчас достаточно крепок. Спрос на него растёт в связи с увеличением количества финансовых инструментов в юанях, доступных розничным инвесторам, а также с ростом доли юаня во внешнеэкономических расчётах и сделках на валютном рынке. Так что для китайской валюты можно обозначить торговый диапазон 10,6—12 рублей», — заключил Антонов.