Эмоциональная реакция: ситуация на валютном рынке России стабилизировалась после всплеска волатильности

В начале торгов 26 июня курс доллара на Московской бирже поднимался до максимального уровня с марта 2022 года и в определённый момент превышал 87 рублей. Евро и юань при этом впервые за два месяца дорожали до 95 и 12 рублей соответственно. Впрочем, уже в середине дня российская валюта сумела полностью отыграть утренние потери. Как объясняют эксперты, рынок отреагировал на события выходных, когда в стране была предпринята попытка вооружённого мятежа. Тем не менее на фоне деэскалации ситуации эмоциональная реакция инвесторов продлилась недолго, биржевые котировки вернулись к пятничным уровням. Как, по оценке экспертов, могут измениться валютные курсы до конца лета — в материале RT.

В понедельник, 26 июня, торги на Московской бирже сопровождались резкими колебаниями валютных курсов. В начале дня стоимость доллара поднималась почти на 3% и в определённый момент достигала 87,23 рубля — впервые с конца марта 2022-го. Евро при этом дорожал на 3,2% — до 95,28 рубля, а юань — на 3%, до 12,06 рубля. Оба значения стали максимальными с апреля текущего года.

Впрочем, после утреннего скачка курсы начали постепенно снижаться и уже в середине сессии вернулись к уровню закрытия предыдущих торгов. Так, американская валюта подешевела до 84,5 рубля, европейская — до 92 рублей, а китайская — до 11,65 рубля.

Неоднозначную динамику демонстрирует и российский рынок ценных бумаг. В первой половине дня индекс Мосбиржи снижался на 1,9% — до 2741,3 пункта, после чего перешёл к росту и восстановился почти до 2770 пунктов.

«Рынок не мог оставить незамеченной ситуацию, которую мы наблюдали в субботу. В выходные курс наличной валюты в банках достаточно сильно вырос, и биржевой курс отреагировал тоже. Это можно назвать краткосрочной эмоциональной реакцией, поскольку каких-либо макроэкономических последствий за субботними событиями не последовало», — рассказал RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Вечером в пятницу, 23 июня, в соцсетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стали появляться сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по «тыловым лагерям» бойцов организации. Хотя в Минобороны и ФСБ России опровергли эту информацию, в субботу утром силы частной военной компании вошли в Ростов-на-Дону и обосновались в том числе у штаба Южного военного округа, а отдельная колонна выдвинулась на Москву. В результате в отношении Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооружённого мятежа.

Утром 24 июня президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. Глава государства назвал предателями России организаторов и участников попытки вооружённого мятежа. По его словам, страна получила «удар в спину» в момент, когда ведёт тяжелейшую борьбу со всей военной, экономической и информационной машиной Запада.

Позднее при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко была достигнута договорённость с Евгением Пригожиным об остановке движения ЧВК «Вагнер» в сторону Москвы и о «дальнейших шагах по деэскалации напряжения». После этого бойцы частной военной компании начали возвращаться в полевые лагеря.

Как рассказал в понедельник первый вице-премьер Андрей Белоусов, на фоне произошедших событий в 15 регионах России спрос на наличную валюту и наличность вырос на 30%, а в Ростовской, Воронежской, Липецкой областях и в крупных городах — на 70—80%. Тем не менее благодаря работе Центрального банка удалось избежать нарушений штатной ситуации, подчеркнул зампред кабмина.

«Все банкоматы работали в штатном режиме, и уже в воскресенье спрос (на наличность. — RT) пошёл на убыль. Сейчас обстановка полностью стабилизировалась», — сообщил Белоусов на оперативном совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

К привычным уровням

Примечательно, что в субботу в связи с повышенным спросом на валюту российские банки резко подняли свои обменные курсы. Так, в некоторых кредитных организациях доллары можно было приобрести более чем за 100 рублей. Вместе с тем по мере нормализации обстановки кредитные организации стали возвращать курсы к пятничным уровням. Аналогичную ситуацию сегодня можно наблюдать и на бирже, отмечают эксперты.

«Рыночный скачок в понедельник утром в значительной степени был психологическим. Так часто бывает после выходных, насыщенных напряжённым новостным фоном. Тем не менее сейчас курс рубля уже возвращается к значениям пятницы. Рынок оценил деэскалацию и начал успокаиваться», — объяснил RT инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

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По его мнению, уже с середины текущей недели определённую поддержку рублю начнёт оказывать налоговый период. В это время организации-экспортёры обычно в больших объёмах продают валютную выручку на рынке и покупают рубли для уплаты налогов.

В свою очередь, на динамику фондовых котировок будет влиять финансовая отчётность компаний, которая начнёт появляться по завершении II квартала, отметил Сергей Суверов. Кроме того, по словам аналитика, инвесторы будут внимательно следить за ситуацией на глобальном энергорынке и макроэкономическими новостями. Похожей точки зрения придерживается и начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

«В дальнейшем рынок будет фокусироваться на нескольких основных факторах. В первую очередь это геополитика, нефтяные цены, динамика дефицита бюджета России, а также монетарная политика Центробанка РФ», — добавил Соболев.

Вместе с тем, как полагает Александр Бахтин, именно геополитические события пока продолжат оставаться в центре внимания инвесторов. По мнению специалиста, ещё некоторое время в настроениях игроков может присутствовать осторожность, а чувствительность к новостному фону останется высокой.

«В этих условиях, по нашим оценкам, до конца лета индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 2700—2850 пунктов. Курс доллара ждём на уровне 82—86 рублей, курс евро — в диапазоне 84—92 рубля, а курс юаня — в коридоре 11,4—11,8 рубля», — заключил Бахтин.