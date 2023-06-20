Валютный обгон: юань впервые обошёл доллар и евро в трансграничных расчётах Китая

Китай стал рассчитываться со своими торговыми партнёрами в юанях чаще, чем в долларах и евро, свидетельствуют данные Государственного валютного управления КНР. По мнению экспертов, таким образом азиатская республика рассчитывает снизить уязвимость перед возможными ограничениями со стороны Запада. После того как США и ЕС заблокировали почти половину золотовалютных резервов России, глобальное доверие к американской и европейской финансовым системам было серьёзно подорвано, утверждают специалисты. На этом фоне Москва, Пекин и ряд других участников международной торговли стали активнее расплачиваться друг с другом в собственных валютах. И хотя процесс дедолларизации мировой экономики может занять не одно десятилетие, аналитики считают его неизбежным.

Китай до рекордного уровня сократил использование долларов и евро в своих трансграничных расчётах и теперь почти в половине случаев расплачивается юанями. Такой вывод следует из материалов Государственного валютного управления КНР.

По данным ведомства, в мае 2023 года доля юаня в международных финансовых операциях Пекина достигла исторического максимума в 49,6%. При этом в долларах и евро азиатская республика проводила менее 47,9% транзакций, что стало самым низким уровнем за всё время наблюдений.

Примечательно, что ещё в 2010 году Китай практически не использовал собственную валюту во внешней торговле. Тогда порядка 86—90% товарооборота страны приходилось на платежи в американской и европейской денежных единицах, однако в дальнейшем показатель начал планомерно снижаться.

«В последние несколько лет объёмы международных платежей в китайской валюте растут опережающими темпами. Пекин использует юани и при закупках нефти на Ближнем Востоке, и в торговле с различными странами — от Бразилии до России. Недавно и Аргентина объявила о планах оплачивать китайские товары юанями на регулярной основе. Такая интернационализация валюты происходит в интересах Поднебесной и снижает уязвимость КНР перед финансовыми санкциями США», — объяснила RT аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева.

С оглядкой на Россию

Согласно официальной статистике, процесс отказа Китая от расчётов в долларах и евро заметно активизировался в 2018—2019 годах. В тот момент США развязали с КНР торговую войну: Вашингтон обвинил азиатскую республику в незаконном получении американских технологий и резко поднял пошлины на ввозимые в Штаты китайские товары, а Пекин стал вводить ответные меры.

Ещё более активно Китай начал использовать юани во внешней торговле в 2022-м, после того как США и Евросоюз ввели беспрецедентные экономические санкции против России, в частности заморозили половину золотовалютных резервов (ЗВР) страны. Как рассказал RT глава Минфина РФ Антон Силуанов, своими действиями Запад «обрубил сук», на котором строилась вся система международных расчётов. В этих условиях постепенный отказ от транзакций в долларах и евро необходим для избежания возможных новых блокировок в будущем, пояснил министр.

Антон Силуанов — о подрыве доверия к доллару

«Были заморожены и, по сути, конфискованы российские ЗВР. Оказались заблокированы расчёты в долларах, евро и других так называемых резервных валютах, которые, как выяснилось, совершенно не являются таковыми... Доверие к таким расчётным единицам, как доллар и евро, было подорвано, потому что страны — эмитенты этих валют манипулируют ими, не только печатая в неограниченном объёме, но и используя в качестве рычага давления во внешнеполитических вопросах», — отметил Силуанов.

В результате, по его словам, сегодня Россия, Китай и ряд других государств начинают всё чаще проводить расчёты либо в национальных валютах, либо в денежных единицах дружественных стран, которым они доверяют. Как подсчитали в Минэкономразвития, если в начале 2022-го на платежи в долларах и евро приходилось практически 90% товарооборота РФ, то к концу года доля этих валют сократилась до 48%, и больше 50% операций Москва уже проводила в рублях и юанях.

«В этом году тенденция продолжается... Российские предприниматели активно используют юань и рубль в различных вариантах и комбинациях. В результате мы ожидаем, что к концу текущего года доля доллара и евро (в торговле России. — RT) сократится ещё более существенно. В зависимости от разных сценариев это будет 10—15% всего товарооборота», — рассказал RT замглавы МЭР Владимир Ильичёв.

Москва и Пекин проводят в рублях и юанях уже более 80% взаимных торговых операций, о чём ранее заявил президент России Владимир Путин. По его словам, США при этом в попытке достичь сиюминутных политических целей «подрывают своё могущество» в области мировых финансов.

«Резервы мировых стран с крупной экономикой в долларах сокращаются из года в год. Не так быстро, как, может быть, кому-то хотелось, но сокращаются, так же как сокращаются расчёты в мировой экономике в долларах, сокращаются расчёты и в евро. Растут расчёты в национальных валютах, расчёты, скажем, в юанях», — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

РИА Новости

© Алексей Даничев

«Процесс трансформации начался»

Согласно оценке Международного валютного фонда, к началу 2023 года доля американской валюты в мировых ЗВР сократилась до 58,36% — минимального уровня за последние 27 лет. В евро на тот момент хранилось порядка 20,47% глобальных денежных запасов, а в юанях — лишь 2,69%.

Похожая ситуация сегодня наблюдается и в мировых расчётах. По последним данным международной межбанковской системы SWIFT, в апреле 2023-го юань (с долей 2,29%) занимал пятое место в рейтинге самых используемых валют в мире и уступал только японской иене (3,51%), британскому фунту (6,58%), евро (31,74%) и американскому доллару (42,71%). Впрочем, уже в ближайшие годы китайская денежная единица может выйти на третью строчку в этом списке, не исключила Елена Беляева.

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«Расширению использования юаня в трансграничных платежах мешает тот факт, что это не свободно конвертируемая валюта — Пекин сохраняет над ней контроль... Тем не менее Народный банк Китая уже пообещал повышать открытость и доступность валютного и финансового рынков КНР, а также расширять ассортимент продуктов, предлагаемых на офшорных рынках в юанях. Эти меры будут создавать предпосылки для увеличения роли юаня в международных расчётах», — добавила Беляева.

Вместе с тем, как отметила собеседница RT, процессы смены доминирования одной валюты над другой протекают медленно и могут занимать десятилетия. Аналогичной точки зрения придерживается и Антон Силуанов.

По его словам, в настоящий момент в долларах по-прежнему котируются мировые цены на многие виды товаров, включая нефть. В этой связи, как полагает министр, даже с учётом нынешней политики США говорить о полной потере американской валютой резервного статуса ещё рано, но глобальная дедолларизация неизбежна.

«К американской валюте привыкли, но процесс трансформации и замены доллара на другие, более надёжные расчётные единицы уже начался. Понятно, что это тоже небыстрый процесс. Говорить, что завтра доллар будет никому не нужен, конечно, нельзя. Однако другие валюты сейчас расчищают это поле и занимают всё больше места», — подчеркнул глава Минфина.