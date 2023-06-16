«Позитивно отразится на доходах»: Путин подтвердил планы повысить МРОТ на 18,5% в 2024 году

Президент России Владимир Путин подтвердил планы властей проиндексировать МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года. Также глава государства призвал продолжать выплачивать пособия на детей независимо от доходов семьи и закрепить в законе понятие «частичная занятость». Кроме того, российский лидер объявил о некоторых послаблениях для бизнеса. В частности, планируется полностью отменить проверки ряда предприятий, продлить мораторий на штрафы за нарушение компаниями валютного законодательства, а также убрать «резиновые статьи» и «размытые формулировки» в нормативной базе. Помимо этого, Владимир Путин оценил и ситуацию в экономике России. По его словам, уже в текущем году ВВП может вырасти на 2%, снижение зависимости от нефтегазовой иглы набирает обороты, а реальные доходы людей вернулись на траекторию роста.

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России проиндексируют сразу на 18,5%, что будет выше инфляции и темпов роста зарплат по стране в целом. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как напомнил глава государства, с 1 января 2023-го МРОТ уже был повышен на 6,3% — до 16 242 рублей. При этом в результате запланированной индексации в следующем году значение должно будет увеличиться до 19 242 рублей.

«Суммарное повышение МРОТ позитивно отразится на доходах почти 5 млн человек, если быть более точным, — 4,8 млн. А к 2030 году МРОТ должен вырасти в номинальном выражении как минимум вдвое, что станет дополнительным стимулом для роста заработных плат», — отметил Путин.

Помимо этого, российский лидер предложил обновить параметры поддержки семей с детьми. В частности, по словам президента, начислять выплаты на ребёнка до полутора лет и единое детское пособие необходимо в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход родителей или нет.

«Эти выплаты (сегодня. — RT) привязаны к доходу семьи, к доходу конкретного человека. Если такой доход даже незначительно увеличивается, то социальные выплаты прекращаются или существенным образом снижаются. А значит, стимула искать новую работу, более высокую заработную плату у человека нет. Мы должны изменить такую ситуацию. Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не её заменой», — пояснил Владимир Путин.

Кроме того, президент анонсировал дополнительные меры поддержки россиян, ухаживающих за детьми-инвалидами. Сегодня такие граждане могут получать пособие, только если не работают и не имеют никакого другого источника дохода. В этой связи глава государства предложил сохранить за ними право на материальную помощь при частичной занятости.

«Чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие «частичная занятость» в законе. Прошу парламент как можно быстрее принять соответствующие нормы», — поручил Путин.

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Озвученные президентом инициативы позволят дополнительно повысить уровень благосостояния россиян, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, проводимое в последние годы увеличение МРОТ по уровню инфляции не даёт возможности обеспечить все потребности малоимущих граждан. Впрочем, ускоренная индексация должна помочь справиться с этой проблемой, считает депутат.

«Что касается пособий, то были жаркие споры о том, стоит ли работающим мамам начислять выплаты в полном объёме. Хотя логично, что они идут работать не от хорошей жизни, а за ребёнком всё равно следит кто-то из родственников. В целом такие семьи должны иметь право на помощь от государства. Если говорить об ухаживающих за детьми-инвалидами, у них сегодня есть возможность работать на удалёнке, но в этом случае они лишаются пособия. Поэтому решения президента — это большой шаг в сторону гуманного отношения к людям с ограниченными возможностями и сохранения института семьи», — добавила собеседница RT.

Навстречу бизнесу

Наряду с мерами социальной поддержки Владимир Путин объявил о ряде решений для помощи российскому бизнесу. Например, в сфере туризма президент предложил выделить ещё 11 млрд рублей на строительство модульных гостиниц, а также расширить льготное кредитование гостиничных проектов и включить программу возведения круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.

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Кроме того, как напомнил президент, ранее на фоне санкций власти кардинально упростили регулирование внешней торговли, в разы уменьшили и даже обнулили штрафы для компаний за нарушение валютного законодательства в случае недружественных действий других стран. По словам Путина, этот мораторий будет продлён на весь 2024 год, а ряд уже оштрафованных предприятий подпадут под амнистию.

«Сейчас, когда нарушение обязательств со стороны западных контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе, а именно: предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория. И полностью закрыть этот вопрос, чтобы потом не было никаких оснований притягивать бизнес к ответственности, что называется, задним числом», — подчеркнул Путин.

Помимо этого, в 2022 году власти ввели мораторий на плановые проверки всего российского бизнеса, а позже продлили эту инициативу на 2023-й. Причём для предпринимателей, чья работа не связана с рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, эта мера должна действовать до 2030-го. Впрочем, теперь Владимир Путин предлагает вовсе освободить такие компании от любых проверок, и ограничиться лишь профилактическими мероприятиями.

Более того, оставшиеся проверки бизнеса должны проводить только профильные ведомства, добавил Путин. Эту норму президент поручил правительству, Генпрокуратуре и МВД внести в законодательство и строго отслеживать.

«Вместо контроля надзорных органов стали приходить правоохранители... Происходит подмена понятий. Говорим: проверок не будет, а на практике оказывается, что будет, только называется по-другому и другие люди приходят. Конечно, это подрывает доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы. Хочу подчеркнуть: проверки там, где они остаются, должны проводиться только профильными ведомствами», — сказал Путин.

Наряду с этим президент предложил вдвое повысить пороги крупного и особо крупного ущерба в законодательстве от имущественных преступлений и по смежным правам. Также глава государства призвал ликвидировать «резиновые статьи» и «размытые формулировки» в нормативной базе.

РИА Новости

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Новые предложения президента были давно ожидаемыми и во многом помогут упростить работу российского бизнеса. Таким мнением с RT поделился первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«В течение последнего времени мы видели много шагов, которые облегчают бизнесу жизнь, в том числе это выражалось и в снятии бюрократических барьеров. Новые инициативы властей тоже крайне важны для компаний. Нужно, чтобы государство учитывало интересы предпринимателей в разных отраслях. Такое внимание, как правило, сразу очень сильно ощущается и придаёт бизнесу позитивный вектор развития», — отметил Сигал.

Конкурентное преимущество

Во время заседания Владимир Путин оценил и общую ситуацию в экономике. Как напомнил глава государства, в 2022 году на фоне западных санкций наиболее тяжёлым для России и особенно для её бизнеса оказался II квартал. В тот момент стремительно менялся привычный порядок торговли, расчётов, и, по сути, «перекраивалась вся ткань деловой жизни». Впрочем, нынешнее положение дел говорит о том, что антикризисная стратегия властей сработала, отметил президент.

Согласно последним оценкам, в апреле 2023-го объём российского ВВП вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Как полагают в МВФ, по итогам всего текущего года показатель увеличится на 0,7%. Впрочем, на практике темпы роста могут быть ещё выше, не исключил Путин.

«Я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост всё-таки будет побольше: где-то до 1,5%, а может быть, даже под 2%. Это позволит нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира... Устойчивая макроэкономическая ситуация стала нашим конкурентным преимуществом», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, с января по апрель обрабатывающая промышленность России выросла на 2,9% в годовом выражении. При этом на сегодняшний день уровень безработицы впервые за весь постсоветский период опустился до 3,3%, а инфляция замедлилась до 2,9% и остаётся ниже, чем Европе.

РИА Новости

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Хотя сегодня в стране фиксируется определённый дефицит бюджета, государственные финансы остаются сбалансированными, уверен Путин. Как отметил президент, часть запланированных расходов власти перенесли на более ранние сроки, чтобы повысить темпы реализации госпрограмм. Кроме того, дополнительные средства потребовались для закупки вооружений, укрепления обороны и безопасности, что необходимо «для защиты суверенитета страны».

В то же время заметно увеличивается объём доходов казны, не связанных с экспортом нефти и газа. Всего за первые пять месяцев текущего года эти поступления выросли суммарно на 9,1%, а в мае показатель прибавил сразу 28,5%.

«Российская часть аудитории наверняка помнит и знает, мы всегда говорили: когда же мы слезем с нефтегазовой иглы? Ну вот, постепенно эта тенденция набирает обороты», — добавил глава государства.

В 2022 году, по его словам, товарный экспорт России достиг максимальной отметки за последние десять лет и составил $592 млрд. Причём почти треть этой суммы ($188 млрд) пришлась на долю несырьевой продукции.

«Отмечу также заметный прогресс в использовании национальных валют во внешней торговле... Сегодня около 90% расчётов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях, более 80% расчётов с Китаем — в рублях и юанях», — добавил президент.

Кроме того, как рассказал Путин, в 2022 году даже на фоне непростой экономической ситуации в России из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек, а доля малоимущих граждан сократилась до 9,8%. За счёт мер государственной поддержки доходы нуждающихся россиян увеличились на 30%. При этом стало постепенно улучшаться и благосостояние населения в целом.

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«Уже в IV квартале прошлого года реальные располагаемые доходы граждан вернулись, слава богу, к росту. Да, он тоже пока скромный, но всё-таки это тенденция. В этом году такая тенденция должна усилиться. Во всяком случае, я очень на это рассчитываю», — заявил президент.

Также глава государства обратил внимание на последствия ухода многих зарубежных организаций из страны. По его словам, эти компании не смогли устоять под мощным давлением политических элит Запада, хотя Россия «никого не выгоняла» и призывала как следует обдумать этот шаг. Теперь же под многими иностранными брендами продаётся полностью российская продукция, а отечественный бизнес активно занимает свободные ниши, подчеркнул Путин.

«За один только прошлый год российские производители подали более 90 тыс. заявок на регистрацию торговых знаков. Кроме одежды и обуви, это в основном программное обеспечение, бытовая химия, парфюмерия, косметика и так далее», — добавил глава государства.

РИА Новости

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В целом 2022-й стал первым годом жёсткой трансформации российской экономики, но стране удалось его достойно пройти. Таким мнением на полях ПМЭФ с RT поделился министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, сегодня идёт перенастройка торговых процессов, и ряд товаров, продуктов, услуг, которые прежде закупались на Западе, Россия теперь начинает производить самостоятельно или приобретать у дружественных государств. Как отметил министр, процесс может занять время, но адаптация к новым реалиям идёт успешно.

«Любые попытки исключить такую страну, как Россия, из мировой экономической системы не могут пройти незаметно для авторов подобных инициатив. Как я уже сказал, в прошлом году у нас началась структурная трансформация, мы получили своего рода антитела, тогда как наши уже бывшие партнёры сегодня начинают болеть. У них инфляция, рост цен на товары первой необходимости, энергоресурсы и, как следствие, снижение конкурентоспособности. Собственно, это результат деглобализации. Не мы её затеяли, но мы к ней подстроились», — заключил Силуанов.