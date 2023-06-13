«Направим деньги на поддержку семей с детьми»: правительство РФ одобрило закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний

Правительство России утвердило законопроект о единоразовом налоге на сверхприбыль крупного бизнеса. Как уточнили в Минфине, компании заплатят 10% от разницы между суммой, заработанной в период 2021—2022 годов, и аналогичным показателем за 2018—2019 годы. Взнос необходимо будет внести до 28 января 2024-го, а для тех, кто сделает это с 1 октября по 30 ноября 2023-го, налоговая ставка будет снижена до 5%. По словам министра финансов Антона Силуанова, полученные средства пойдут на поддержку нуждающихся семей с детьми. Новый закон не коснётся малых и средних предприятий, организаций — плательщиков сельскохозяйственного налога. Также выплаты не будут распространяться на энергетические компании, поскольку для них в 2023-м уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия.

Правительство России одобрило законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний, сообщил во вторник, 13 июня, министр финансов страны Антон Силуанов.

Инициатива коснётся организаций, прибыль которых за 2021—2022 годы превысила 1 млрд рублей до налогообложения. Часть этих заработанных бизнесом средств планируется потратить на выполнение первоочередных обязательств государства. В первую очередь речь идёт о реализации социальных расходов, пояснил глава Минфина.

«По договорённости с социальным блоком мы направим эти ресурсы на поддержку семей с детьми. На те решения, которые были приняты в прошлом году по адресной и точечной поддержке нуждающихся семей», — подчеркнул Силуанов.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов, от уплаты взноса будут освобождены компании, созданные после 2020 года, малый и средний бизнес, а также организации — плательщики единого сельскохозяйственного налога. Помимо этого, действие нового закона не будет распространяться на предприятия энергетической отрасли, поскольку для них в 2023-м уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и топливному демпферу.

«Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021—2022 годы над аналогичным показателем за 2018—2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платёж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет», — уточнили в ведомстве.

РИА Новости

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Идею собрать с крупных компаний страны разовую дополнительную выплату в бюджет власти начали обсуждать с бизнесом ещё в феврале. Необходимость в такой поддержке со стороны предпринимателей возникла на фоне увеличения бюджетного дефицита.

«Основная причина заключается в заметном сокращении нефтегазовых доходов, которые за последний год у нас снизились почти вдвое. Эти средства пополняли федеральный бюджет, часть которого власти традиционно тратят на выполнение своих социальных обязательств», — объяснил RT директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Согласно последним оценкам Минфина, с января по май 2023 года федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом 3,41 трлн рублей. Доходы госказны сократились на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составили порядка 9,82 трлн рублей. При этом расходы выросли на 26,5% — до 13,23 трлн рублей.

Подобное увеличение бюджетных трат в министерстве объясняют тем, что некоторые расходные статьи были ускоренно профинансированы в начале 2023-го. При этом ненефтегазовые доходы казны увеличились на 9% в годовом выражении (до 6,97 трлн рублей), а поступления от продажи энергоресурсов сократились на 50% (до 2,85 трлн рублей) после падения нефтяных цен и сокращения экспорта газа.

По данным ведомства, в настоящий момент месячная динамика нефтегазовых доходов уже «постепенно выходит на стабильную траекторию». Тем не менее на фоне сложившейся в начале года непростой ситуации крупный российский бизнес сам обратился к государству с идеей поддержать бюджет. Об этом во вторник рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в эфире телеканала РБК.

«Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», а дальше начались нюансы, кто сколько», — сказал Белоусов.

«Исходили из принципа справедливости»

В ответ на инициативу бизнеса правительство озвучило собственные идеи. При этом в своих предложениях власти «исходили из принципа справедливости», о чём ранее в интервью RT рассказал Антон Силуанов.

«На протяжении последних нескольких лет мы видели достаточно высокий уровень конъюнктурных доходов у целых направлений бизнеса. Государство предложило этим компаниям часть рентной и конъюнктурной сверхприбыли перечислить в бюджет в виде налога. При этом мы предложили взять прирост доходов бизнеса за период 2021—2022 годов и соотнести эту сумму с периодом 2018—2019 годов, минуя ковидный 2020 год, потому что он был нерелевантным. Разницу между объёмами доходов мы предложили частично централизовать в бюджете на государственные нужды», — объяснил Силуанов.

РИА Новости

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По его словам, всего за счёт единовременного взноса руководство страны намерено привлечь в бюджет порядка 300 млрд рублей. Хотя по сравнению с общим объёмом доходов казны (26 трлн рублей) это относительно небольшая сумма, тем не менее она остаётся существенной для финансирования социальных программ, подчеркнул министр.

Как полагает Георгий Остапкович, отчисление такого налога в качестве разовой акции не нанесёт серьёзного ущерба крупным компаниям. Похожей точки зрения придерживается и инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Из минусов: деньги, которые пойдут на уплату взноса, крупные компании могли потратить на инвестиции и выплату дивидендов. Конечно, решение сложное, но всё равно это лучше, чем поднимать налоги, например, для граждан. Под инициативу, скорее всего, подпадают компании, занимающиеся производством удобрений, а также строительная отрасль, которая неплохо заработала в последние годы. Возможно, взнос коснётся и части игроков финансовой сферы, а именно банков», — заключил собеседник RT.