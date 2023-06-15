«Худшие прогнозы не оправдались»: Набиуллина заявила об ускоренной трансформации российской экономики

Структурная трансформация экономики России идёт быстрее, чем ожидалось, а худшие прогнозы так и не оправдались, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, бизнес сумел быстро адаптироваться к новым условиям, а власти оказали значимую поддержку предприятиям. На этом фоне Набиуллина считает необходимым дать компаниям больше свободы действий, а также рассмотреть возможность возврата к приватизации. В Кремле и правительстве поддерживают такую инициативу, но призывают действовать аккуратно, чтобы «не разбазаривать государственное добро за бесценок».

Российская экономика ускоренными темпами приспосабливается к новым условиям на фоне увеличения внутреннего спроса, а также перераспределения рабочей силы и инвестиций. Об этом в четверг, 15 июня, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Структурная перестройка экономики происходит быстрее, чем мы ожидали. Худшие прогнозы не оправдались», — подчеркнула Набиуллина.

Положительная тенденция во многом связана с быстрой адаптацией тысяч российских компаний, которые оказались «очень гибкими и проворными», отметила глава ЦБ. Кроме того, по её словам, важную роль сыграли меры властей по поддержке финансовой стабильности, нуждающихся граждан и предприятий.

Вместе с тем председатель Банка России предупредила о по-прежнему сохраняющихся рисках. В частности, по мере увеличения масштабных бюджетных трат на структурную трансформацию возрастает вероятность перехода к государственной экономике.

«Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, уже не говорю о риске в крайнем случае реставрации плановой экономики. Кажется, что это невозможно, потому что у нас всё рыночное, но на самом деле государство достаточно у себя сконцентрировало право принимать решение, какое производство и какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы вместо частной инициативы. На мой взгляд, это большой риск», — добавила Набиуллина.

По её мнению, именно частный сектор должен решать, куда инвестировать деньги и какие проекты развивать, а государству необходимо создавать для этого условия. В противном случае бизнесу будет выгоднее «добежать и получить льготы», нежели конкурировать и повышать производительность, уверена глава ЦБ. Это, в свою очередь, не приведёт к тем изменениям, которые ожидает руководство страны от структурной трансформации.

Напомним, в 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, страны Евросоюза, США и ряд других государств Запада начали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических ограничениях против России. Всего за прошедшее время в отношении Москвы было введено уже почти 13,3 тыс. различных рестрикций — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы вместе взятых. Об этом свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Ограничительные меры, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

На этом фоне ещё весной 2022-го ряд аналитиков прогнозировали мощный обвал российской экономики по итогам года — в пределах 10—20%. Впрочем, реальный спад ВВП с января по декабрь составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

Более того, уже в 2023 году российская экономика может вернуться на траекторию роста и прибавить порядка 1—2%, о чём ранее заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, предприниматели сделали многое для преодоления тяжёлых последствий западных санкций и теперь важно максимально использовать новые открывающиеся возможности.

«Российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях… (Теперь нужно. — RT) сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности», — подчеркнул Путин.

РИА Новости

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Намеченная властями структурная перестройка экономики в теории должна подразумевать перенос труда и капитала из неэффективных отраслей и предприятий в более производительные. Одновременно необходимо создание новых структур и технологичных видов деятельности, которые бы приносили больше добавочной стоимости предприятиям и тем самым помогали ускорить рост ВВП. Об этом RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«В нашем случае предприятия постарались быстро перестроиться под новые условия, но окончательно адаптация ещё не произошла, так как для этого нужно больше времени. Кроме того, для качественной трансформации необходимы изменения в сфере образования, экономики знаний и здравоохранения. Важно, как говорил президент, снижать зависимость от иностранных технологий», — объяснил Остапкович.

В частные руки

Вместе с тем, по мнению эксперта, значительная доля госсектора в экономике может препятствовать достижению поставленных целей, так как частный бизнес работает более эффективно. В этой связи Центральный банк предлагает рассмотреть вопрос возврата к приватизации.

«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать, и у нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам… У нас есть возможность это сделать. И здесь не только вопрос доходов в бюджет, а вопрос развития частной инициативы», — пояснила Эльвира Набиуллина.

ПМЭФ-2023 Сессия «Как будет развиваться российская экономика»

РИА Новости

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Мнение главы ЦБ разделяют и в Кремле. Как заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, идеи о приватизации находятся «постоянно на повестке дня» и в экономическом блоке правительства многие поддерживают эту инициативу.

«Приватизация всегда является конечным результатом — ну, может, за исключением ряда отраслей, где частный сектор не может просто физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли… Главное, чтобы не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным и более эффективным, создавать новые рабочие места, — это однозначно», — сказал представитель Кремля.

По словам Георгия Остапковича, приватизировать точно нельзя важные предприятия в сфере национальной, экономической и продовольственной безопасности. При этом сегодня государству нужно определить конкретный перечень тех организаций, которые «обеспечивают стратегический задел» страны, а остальные компании можно отдать в частные руки, уверен экономист.

«У нас сейчас 65% предприятий, создающих ВВП, принадлежит государству. Нужно сокращать эту долю, так как частный бизнес более эффективен и предприниматели отвечают за него своей собственностью. Если мы думаем стратегически на годы вперёд, то нужно приватизировать, чтобы эффективнее развивать экономику», — добавил Остапкович.

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Похожую точку зрения в интервью RT выразил и президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По его словам, больше половины денежных потоков в России — это средства либо государства, либо госкорпораций. На этом фоне структура экономики имеет «серьёзный крен» в сторону госкапитализма.

«Конечно, приватизацию можно приветствовать, но нужно распределять не то, что уже есть, а делить влияние в будущих новых видах деятельности и понять, кому и что будет принадлежать. Мы выступаем за то, чтобы в новые сферы больше привлекался малый и средний бизнес. Сегодня на долю МСБ приходится лишь 20% в ВВП страны, потому что многие отрасли монополизированы крупными компаниями. Это мешает качественному изменению структуры экономики. При росте производства от МСБ будет быстрее расти и ВВП», — заключил Калинин.