«Люди у нас очень предприимчивые»: вице-премьер Хуснуллин — об адаптации к санкциям и ситуации в строительстве

В 2023 году российские власти ставят себе амбициозную цель закрепить установленный в 2022-м рекорд и ввести 103 млн кв. м жилья. Такими планами в эксклюзивном интервью RT на полях XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» поделился заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. По его словам, даже в условиях санкций объёмы строительства в стране продолжили расти и за последние три года увеличились на 15%. Как отметил вице-премьер, бизнес сумел оперативно подстроиться под новые условия, найти новых поставщиков и начать собственное производство ряда необходимых товаров. Также зампред кабмина рассказал о развитии партнёрства с Ближним Востоком, возможных мерах по поддержке рынка ипотеки, восстановлении Мариуполя и сроках решения проблемы обманутых дольщиков.

— Марат Шакирзянович, какие ключевые темы обсудили участники прошедшего форума в Казани?

— Одна из важнейших тем, которая интересовала всех, — это транспортный коридор Север — Юг. На форуме были представители стран Персидского залива — это ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Оман. Большая делегация приехала к нам из Ирана — более 100 человек. Также были делегаты из государств Центральной Азии — это Туркмения, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан. Все они очень заинтересованы в транспортном коридоре. Так что это был вопрос номер один.

Обсуждались и поставки на Ближний Восток российской халяльной продукции, производство которой у нас сейчас растёт. В регионе проживают сотни миллионов мусульман. То есть рынок очень большой, и мы в нём заинтересованы.

Говорили о сотрудничестве в развитии и углублении переработки нефти, а также о торговле сельскохозяйственными товарами. Помимо халяльной продукции, всех интересует зерно.

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Ну и в целом одна из ключевых тем — это развитие банкинга и возможность работать в местных валютах. У нас было подписано более сотни соглашений о торговом взаимодействии. То есть, безусловно, форум стал местом, где обсуждались и сугубо экономические вещи для взаимовыгодного партнёрства, и политические, потому что страны мусульманского мира нас поддерживают. Ни одна из них не присоединилась к антироссийским санкциям, что очень важно.

— Какие именно договорённости были достигнуты?

— Были подписаны соглашения и о поставках различной продукции, и о синхронизации строительства и ремонта дорог, и разработке подходов к развитию железнодорожных путей сообщения. Здесь же ведь 15,5 тыс. участников, среди которых представители и духовенства, и власти. Кто-то отвечает за развитие религиозных связей, а кто-то — за экономику или транспорт. Каждый в своём направлении заключал какие-то договорённости.

Самое главное, что было создано много заделов на будущее. Форум объединил всех на одной площадке. Люди обменялись связями, вопросами, контактами, и это должно дать большой импульс для дальнейшего партнёрства.

— Насколько серьёзно западные санкции сказались на российской строительной отрасли? Как удаётся справляться с последствиями ограничений?

— Конечно, санкции мешают работать. Тем не менее у нас, например, в дорожном строительстве зависимость от импортных комплектующих была на уровне 5—7%, а в сложном технологическом оборудовании — 30%. Поэтому мы достаточно быстро перестроились. В конечном итоге, несмотря на санкции, строительная отрасль у нас не упала, а, наоборот, получила прирост. За три года он составил 15%.

Параллельно многие наши строители нашли возможность через третьи страны осуществлять поставку. Очень большой плюс, что многое начало производиться внутри страны. У нас же люди очень предприимчивые. Когда видят, что чего-то не стало и появилась свободная ниша, стали производить в России.

Поэтому мы считаем, что в суммарном итоге плюсов от санкций у нас будет больше. Да, сегодня есть определённые проблемы, но это сделает нас более сильными и конкурентоспособными. В конечном счёте экономика страны будет развиваться лучше.

Марат Хуснуллин — о влиянии санкций на строительный сектор России

— В 2022 году строительная отрасль России вышла на рекордные показатели по объёму ввода жилья. Какого уровня этот показатель может достигнуть по итогам 2023-го?

— В текущем году мы ставим амбициозную цель — удержать уровень 2022-го, хотя это непростая задача. Отрасль очень активно работала на протяжении трёх лет. Так, в 2020 году было введено 82 млн кв. м жилья, в 2021-м — 92 млн, а в 2022-м — почти 103 млн. То есть мы прирастали быстрыми темпами, и сохранить такой прирост — на 8—10% в год — непросто, особенно на фоне нехватки свободных площадок и недостатка инженерных мощностей.

Также влияет и экономическая ситуация. Люди задумываются: брать, не брать квартиры? Хотя мы очень серьёзно поддерживаем льготную ипотеку и стимулируем спрос.

Тем не менее в этом году 103 млн кв. м мы, скорее всего, сдадим. По итогам первых четырёх месяцев 2023-го по вводу многоквартирного жилья мы уже идём с опережением на 7%. Немного снизились по малоэтажному жилью, но к концу года, думаю, догоним.

Меня больше беспокоит следующий год. Для того чтобы удержать планку 103 млн кв. м в 2024-м и даже 2025-м, нужны будут нестандартные решения. Мы с каждым регионом сейчас подписываем соглашения о том, какой должен быть сделан объём градостроительной документации. Это важная часть работы. Ну и будем продолжать поддержку ипотеки.

— Планируются ли новые меры со стороны правительства в рамках ипотечных программ для поддержи спроса и интереса россиян к покупкам?

— Мы будем следить за динамикой спроса. В I квартале 2023 года выдача ипотеки у нас несколько снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, но уже в апреле ситуация улучшилась, а за первые 15 дней мая динамика тоже хорошая. В этих условиях, если ничего серьёзного не произойдёт, прирост портфеля ипотечных кредитов составит не менее 2 трлн рублей.

Марат Хуснуллин — о стимулировании ипотечного рынка

Если действующих мер хватать не будет, то для поддержки этой минимальной планки будем выходить ещё и с другими предложениями. У нас сейчас прорабатывается вопрос помощи регионам, где низкомаржинальное строительство. Потому что, например, в центральных регионах экономика и так сегодня позволяет строить, а есть ряд субъектов, где без поддержки государства уже достраивать жильё будет тяжело. В этих случаях будем рассматривать меры помощи застройщикам.

Как вариант, будем изучать и дополнительные меры поддержки семей. У нас хорошо раскручивается семейная ипотека, она востребована. В прошлом году в рамках программы были сняты ограничения для граждан с детьми до 18 лет на получение кредита по льготной ставке 6%. Так что мы смотрим и этот сегмент.

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Рассматриваем вопрос продажи жилья в рассрочку, но там есть ряд юридических моментов, которые надо дорабатывать. Изучаем и возможность создания ссудно-сберегательных касс. То есть это дополнительный набор инструментов, который мы готовим.

Очень, конечно, важная ниша — это ипотека на индивидуальное жилищное строительство. Она у нас была плохо развита, но в прошлом году мы сделали серьёзный рывок и в разы увеличили выдачу. Будем и дальше развивать этот сегмент.

— За первые четыре месяца 2023 года свыше 11 тыс. российских дольщиков были восстановлены в правах. Сколько ещё в целом по стране обманутых дольщиков в настоящий момент ожидают получения жилья? Когда, на ваш взгляд, удастся полностью решить проблему?

— Когда мы только начали заниматься этой проблемой, у нас по стране было порядка 400 тыс. обманутых дольщиков. Сейчас у нас в работе осталось порядка 80 тыс. Из них мы примерно половине выплатим деньги, а другой половине будем достраивать жильё.

Хотим основную проблему с дольщиками закрыть уже в этом году. Может быть, где-то 10 тыс. человек уйдут на 2024-й. Это спорные проекты, где ещё не закончились суды или по каким-то причинам идёт достройка. Возможно, несколько сотен человек придётся перенести на 2025-й, но базово планируем победить проблему в 2023—2024 годах.

Марат Хуснуллин — о проблеме обманутых дольщиков

— Один из самых масштабных транспортных проектов в стране — строительство трассы М-12 Москва — Казань. Ожидается, что участок автомагистрали до Арзамаса будет сдан в сентябре этого года. Когда планируется ввод в эксплуатацию всей дорожной магистрали?

— Пока движемся в рамках плана, но идём достаточно напряжённо. Полностью всю трассу хотим запустить 20 декабря, но ключевая точка у нас — это август-сентябрь, когда мы должны замкнуть мост через Волгу. После этого ещё требуется время на укладку асфальта, но все основные дорожные работы нужно закончить до 1 ноября. Следом надо будет поставить освещение и барьерку, а также сделать разметку, чтобы уже 20 декабря можно было полноценно проехать.

— Как реализация проекта может отразиться на экономике регионов?

— Во-первых, дорога точно повлияет на скорость передвижения. Во-вторых, мы будем наблюдать рост производства и жилищного строительства.

Отмечу, что ещё 2,5 года назад, когда мы только начали строить трассу М-12, жилья во Владимирской области строилось на 30—40% меньше. То есть, как только люди узнали, что будет дорога и можно будет от Владимирской области доехать до Москвы за полтора часа, многоквартирное жильё начало быстро строиться и раскупаться.

Кроме того, рынок сбыта Москвы просто огромный. Поэтому, когда есть скоростная дорога, по которой можно быстро доехать до столицы и доставить грузы, безусловно, это станет толчком к развитию производств.

— Ранее вы говорили, что в этом году в разрушенном в результате боевых действий Мариуполе планируется отремонтировать все дома и другие инфраструктурные объекты. Как в настоящий момент обстоит ситуация в городе?

— У нас в Мариуполе есть постоянно действующий штаб. Идёт системная работа. Там сейчас проживают 220 тыс. человек, из них 26 тыс. работают в строительстве. То есть практически каждый десятый — строитель.

При этом в городе уже начинают появляться пробки. Мы ремонтируем, строим дороги, ставим светофоры. Когда приезжал президент и мы с ним ездили по Мариуполю, он видел, что работа идёт допоздна. В целом жизнь возвращается в город.

Планируем отремонтировать 70 км дорог и пять искусственных сооружений. Поставили задачу подключить все многоэтажные объекты к теплу. Это жильё, школы, садики, больницы. В прошлом году нам удалось подключить 1415 объектов, а в текущем планируем 1839, но это не означает, что все они будут полностью отремонтированы. Нам важно пока дать тепло, воду, электричество.

Кроме того, в этом году введём 6 тыс. квартир, из которых 3 тыс. уже построили и сдали. Строим дополнительно садики. Например, в Невском районе ко Дню Победы был введён садик на 150 мест, а к 1 сентября будет введена школа на 1,1 тыс. мест.

Рассчитываем первый этап благоустройства парка Победы. Ну и к концу года ещё достроим несколько десятков школ, садиков, а также Мариупольский государственный и Приазовский технический университеты.

То есть работа просто кипит. Город меняется фактически каждый месяц, но сказать, что у нас там через год всё будет идеально, пока нельзя. Сделать предстоит ещё много.