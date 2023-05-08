Жилищный стимул: семейная ипотека стала самой популярной льготной программой у россиян

За год выдача семейной ипотеки в России увеличилась почти на четверть в денежном выражении, а сама программа стала самой популярной у граждан среди других льготных инициатив. Об этом RT рассказали в компании «ДОМ.РФ». Растущий спрос эксперты во многом связывают с изменением условий акции. Теперь оформить кредит с господдержкой можно не только родителям с одним ребёнком и более, родившимися после 1 января 2018 года, но и семьям, где как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет. Сейчас банки выдают такие займы в среднем под 5,57% годовых. При этом в компании уже предложили рассмотреть возможность дополнительного снижения ставки, если семьи покупают жильё площадью больше 55 кв. м.

Семейная ипотека стала самой востребованной у россиян льготной программой на рынке жилищного кредитования. Об этом RT рассказали специалисты компании «ДОМ.РФ».

Согласно последним оценкам организации, в марте 2023-го на долю инициативы пришлось порядка 50% всех выданных в стране субсидируемых займов. При этом ещё год назад показатель составлял лишь 34%.

«Семейная ипотека сегодня становится главным звеном государственной поддержки рынка и граждан. Она также имеет важное демографическое значение, ведь для людей решение жилищного вопроса является ключевым фактором в принятии решения о рождении детей», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

Всего в I квартале 2023 года в рамках семейной ипотеки россияне оформили 64 тыс. кредитов на 308 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го показатель вырос на 13% в количественном выражении и на 24% — в денежном.

Такое увеличение спроса эксперты во многом объясняют недавним изменением условий программы. Так, ранее по поручению президента Владимира Путина акция была продлена до 1 июля 2024 года. Кроме того, оформить кредит на льготных условиях теперь могут не только родители с одним ребёнком и более, родившимися после 1 января 2018 года, но и семьи, где как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет.

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Инициатива предполагает выдачу кредитов семьям по льготной ставке 6% годовых (5% — для жителей Дальневосточного федерального округа). Причём банки зачастую предлагают клиентам более низкий процент и одобряют такие займы в среднем под 5,57%. Отметим, что рыночная ипотечная ставка сейчас составляет около 11% годовых.

Оформить семейную ипотеку можно при покупке готового жилья у девелопера или квартиры в строящемся объекте. Кроме того, льготные кредиты выдают на возведение частного дома своими силами или по договору подряда, а также на приобретение земельного участка под строительство дач, коттеджей или таунхаусов. Помимо этого, программа позволяет купить вторичку жителям ДФО.

Семьи могут получить кредит по сниженной ставке при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны. Также гражданам можно брать ипотеку в размере до 30 млн и 15 млн рублей соответственно, но в этом случае субсидируемая ставка будет распространяться только на суммы до 12 млн и 6 млн.

«Например, если вы хотите взять кредит (в регионе. — RT) в размере 10 млн рублей на 20 лет, то вы можете получить 6 млн рублей по ставке 6%, а ещё 4 млн рублей — по ставке на рыночных условиях (под 11%. — RT)», — пояснили в «ДОМ.РФ».

Квартирное расширение

По оценке организации, в текущем году программой смогут воспользоваться более 170 тыс. российских семей. При этом для ещё большего увеличения спроса эксперты предлагают дополнительно снижать льготную ставку при покупке жилья площадью более 55 кв. м. Такую инициативу ранее озвучил глава компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко во время встречи с Владимиром Путиным.

«К сожалению, структура строящегося жилья в стране не соответствует сегодня структуре семьи. Мы 53% жилья вводим — это однокомнатные и малогабаритные квартиры... 37 кв. м, студии... Предлагаем правительству рассмотреть меры стимулирования на приобретение жилья большего размера. Хотя бы, если семья берёт большую квартиру, на 1—2 (процентных. — RT) пункта можно было бы субсидировать ипотечную ставку», — отметил Мутко.

По данным «ДОМ.РФ», 67% опрошенных семей с детьми хотели бы купить жильё площадью более 55 кв. м. На этом фоне дополнительное снижение льготной ставки позволило бы сместить спрос в сторону более просторных квартир и постепенно переломить тенденцию к сокращению средней площади строящегося жилья, уверены в компании.

РИА Новости

© Владимир Песня

Как подсчитали специалисты фонда «Институт экономики города», с 2010 по 2021 год средняя площадь квартир в российских новостройках уменьшилась с 62,7 до 52,3 кв. м. При этом наиболее востребованными у россиян уже на протяжении нескольких лет остаются именно однокомнатные или небольшие двухкомнатные квартиры, рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Стоимость жилья заметно возросла, особенно в пандемию, поэтому большие квартиры стали недоступны для большинства граждан. Повлиять на ситуацию можно за счёт стимулирующих программ от властей. Без их вмешательства в процесс девелоперы будут проектировать жильё ещё меньшего метража, чтобы снизить общую стоимость, но цена за квадратный метр останется высокой», — добавила эксперт.

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Отметим, что ещё в I квартале 2019 года квадратный метр жилья в новостройке стоил в среднем по России около 61 тыс. рублей, а в готовых домах — примерно 57 тыс. рублей. Между тем в 2020-м значения поднялись до 79 тыс. и 67 тыс. рублей, в 2021-м — до 99 тыс. и 77 тыс. рублей, а в 2022-м — до 122 тыс. и 94 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют материалы Федеральной службы государственной статистики.

Согласно оценке ведомства, в I квартале 2023 года стоимость квадратного метра жилья в новостройках дополнительно выросла и превысила 127 тыс. рублей. Между тем в готовых домах показатель, напротив, стал снижаться и опустился до 90,8 тыс. рублей. Эксперты не исключают, что в обозримой перспективе аналогичная тенденция может распространиться и на первичный рынок.

«Такого же скачка цен, как в предыдущие несколько лет, скорее всего, ожидать уже не стоит. До конца года мы, вероятно, будем наблюдать стагнацию рынка, поскольку Центробанк не исключил возможность повышения ключевой ставки, а значит, кредиты для застройщиков могут подорожать. При этом ещё больший подъём цен на недвижимость попросту отпугнёт покупателей, отрасль встанет на паузу. Поэтому, думаю, вторички будут дешеветь где-то на 1% в месяц, а новостройки в крупных городах с обширным предложением вообще могут потерять к декабрю до 5—10% стоимости», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.