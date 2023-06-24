«Удар в спину»: Путин назвал предателями России организаторов и участников попытки вооружённого мятежа

Россия и её народ столкнулись с предательством, которое подталкивает страну к анархии и братоубийству, заявил Владимир Путин, комментируя попытку вооружённого мятежа. По его словам, страна получила «удар в спину» в момент, когда ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражая агрессию неонацистов и их западных хозяев. Глава государства подчеркнул, что организаторы и участники мятежа «понесут неминуемое наказание», ответят перед законом и народом РФ. Ранее по факту организации вооружённого мятежа было возбуждено уголовное дело в отношении Евгения Пригожина.

Вооружённым силам РФ дан необходимый приказ жёстко ответить тем, кто организовал вооружённый мятеж, заявил Владимир Путин в своём обращении к россиянам. По словам президента, зачинщики «понесут неминуемое наказание», ответят перед законом и народом РФ.

«Те, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях», — сказал Путин.

По его словам, попытка мятежа стала «ударом в спину» России и её народу.

«Именно такой удар был нанесён по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у неё украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге — трагедией гражданской войны. Русские убивали русских, братья — братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали её на части. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства», — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин заметил, что страна столкнулась с предательством, указав, что «непомерные амбиции и личные интересы привели к измене».

«К измене и своей стране и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артёмовск, города и посёлки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению в конечном итоге и капитуляции», — пояснил он.

Президент также указал, что в настоящее время Россия ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев.

«Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией — государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено всё, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри», — заявил Путин.

Напомним, вечером 23 июня в соцсетях от имени Евгения Пригожина стала появляться информация о якобы нанесении Вооружёнными силами РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В Минобороны РФ эти сведения назвали информационной провокацией, которая не соответствует действительности.

Утром 24 июня в оборонном ведомстве обратились к бойцам ЧВК «Вагнер».

В ФСБ также назвали действия Пригожина «ударом в спину» российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами, а его заявления расценены как призыв к началу вооружённого гражданского конфликта на территории РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооружённого мятежа. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим воспользовался провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки и сосредоточил силы для наступления на Бахмутовском тактическом направлении. Как указали в ведомстве, авиация и артиллерия Южной группировки войск поражают позиции подразделений 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ.

Наряду с этим с обращением выступил заместитель командующего Объединённой группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин, который по приказу руководства МО РФ прибыл с переднего края.

«Я обращаюсь к руководству, к командирам и бойцам ЧВК «Вагнер». Мы вместе с вами прошли трудный тяжёлый путь, мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери, мы вместе побеждали. Мы одной крови, мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждёт, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжёлое для страны время», — сказал Суровикин.

По его мнению, все проблемы должны быть разрешены только мирным путём под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ.

Ситуация в регионах РФ

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введён режим контртеррористической операции, сообщили в НАК.

Об отмене всех массовых мероприятий также сообщили в Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тверской и Тульской областях.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей населённых пунктов не выезжать на трассу М-4 «Дон» из-за образовавшихся многокилометровых пробок. При этом губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе закрыто движение по трассе М-4 «Дон» с 464-го по 777-й км.

В свою очередь, правительство Тульской области сообщило, что в регионе временно ограничен транзитный проезд со стороны Московской и Липецкой областей.

«Вооружённые силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления», — заявил в своём обращении Владимир Путин.