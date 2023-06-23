В МО России опровергли информацию о нанесении удара по лагерям ЧВК «Вагнер»

Информация о якобы нанесении удара по позициям лагерей ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является провокацией. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией», — говорится в заявлении.

В Минобороны добавили, что российские войска продолжают выполнять задачи на линии соприкосновения в рамках спецоперации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского о готовящейся провокации на Запорожской АЭС, заявил, что это очередная ложь.